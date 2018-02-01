機場通關免塞！移民署全台新增申辦自動通關註冊地點

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）農曆春節將至，為便利國人入出境通關順暢，內政部移民署自2月1日起，再新增10處直轄市、縣(市)服務站自動查驗通關系統（e-Gate）註冊地點，方便尚未註冊之國人可以就近申請，讓民眾出入境時免去大排長龍的困擾。

移民署自2011年開始於全國各入出境機場、港口建置自動查驗通關系統，並於各入出境機場、港口、臺北市服務站、花蓮縣服務站、臺中市第一服務站、嘉義市服務站、高雄市第一服務站及外交部領事事務局一樓，均設有e-Gate註冊點，截至2017年底申辦人數已超過500萬人，使用滿意度高，充分達到便捷國人查驗通關的效益。

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移民署為了方便國人就近申辦，出國時可立即體驗e-Gate的便捷性，本次再增加10處服務站也可申辦註冊，分別是新北市服務站、桃園市服務站、新竹市服務站、苗栗縣服務站、彰化縣服務站、南投縣服務站、雲林縣服務站、嘉義縣服務站、臺南市第一服務站及高雄市第二服務站。國人只要符合年滿14歲，身高140公分以上之有戶籍國民均可申請使用，且只要註冊一次，終身均可使用通關。

另外，於2017年11月1日起，國人可與美國旅客相互申請使用對方的e-Gate。移民署也正與各國洽談互惠使用彼此設置的e-Gate，提醒尚未註冊國人盡早註冊，未來將有機會享有國內國外都能快速通關的便利服務。