彰化大葉大學研發  全台灣唯一「黑米酒」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）彰化大葉大學「生物產業科技」學系師生，嘗試以彰化在地的黑米為原料，研發出台灣唯一的黑米酒！校方指出，黑米有花青素、維生素C以及胡蘿蔔素等，和一般米酒相較之下，黑米酒營養素更多。

根據大葉大學官方臉書，授課老師、生科系教授柯文慶表示，「酒類釀造與實習」課程，已開設超過十年，每年都會帶領學生分組製作酒品，並選擇一到兩種酒專研製程。

圖中左三為柯文慶老師。翻攝官方臉書

【飲酒過量•有害健康•請勿酒駕】

除了全台灣唯一的黑米酒，「酒類釀造與實習」課程中，也研製威士忌、白蘭地、葡萄酒、米酒、啤酒等，並且不定期舉辦「酒類釀造與實習」教學觀摩活動，展出學習成果。

其中最值得一提的黑米酒，是全台創舉，只有來大葉大學才喝得到。它選用彰化在地的優質黑米當做原料。黑米富含花青素等營養價值，保留了花青素的黑米酒，可說是健康的新選擇，已獲得廠商青睞，準備上市販售。

去年有學生第一次釀黑米酒時，因發酵時間沒掌握好，黑米酒成了黑米醋。後來改良製程，將黑米浸在蒸餾酒中，並嘗試不同蒸餾酒類、不同配方，才順利完成黑米酒。

另一組負責威士忌的學生說，製程要經過浸泡、糖化、發酵、蒸餾、過濾等，蒸餾步驟每隔一小時就要量測酒精度，製作時很擔心會失敗，但完成後非常有成就感。學生表示，這門課讓他們學習到很多實務經驗跟知識。

圖為大葉大學師生研製的威士忌。翻攝官方臉書