高雄寒軒國際大飯店「I do我願意」喜宴專案

今年2018年結婚吉日只占全年的1/3，這100多天的吉日喜宴早在去年底就幾乎已被預訂一空，高雄寒軒國際大飯店今年特別瞄準非吉日市場，推出指定日【五星級有省錢】專案，不預設最低桌價，完全依新人預算量身打造適合小倆口的喜宴，在有限的荷包預算下，仍享有五星級飯店高檔的裝潢服務，而這也是全台唯一提供此種貼心服務的五星級飯店。

寒軒國際大飯店行銷企劃部經理林文琪表示，過去南台灣喜宴市場多是父母補助、尊重長輩決定為主，但近幾年老一輩開始放手讓新人出主意，加上小資意識抬頭，新人寧願節省喜宴開銷、增加蜜月支出，有鑑於此， 2018「寒軒I do我願意」喜宴專案增設「指定日」優惠，只要在飯店劃定的指定日辦喜宴，就可享有量身訂做服務，由專業訂席人員針對新人的理想與預算，設計一整套專屬婚宴。

傳統吉日喜宴方面，維持中式喜宴每桌NT$13,999起，免一成服務費，享紅酒及盒裝果汁暢飲，桌數達20桌以上贈蜜月套房住宿1晚與浪漫香檳塔；30桌以上贈幸福蛋糕、切蛋糕儀式及試菜7折優惠。喜愛西式浪漫婚宴的新人們則可選擇以360度落地景觀窗設計、視野極佳的42樓雲頂餐廳或挑高浪漫的6樓庭園廳，午、晚餐每人NT$1,520起，免一成服務費，自助百匯海陸沙拉吧，贈飲料、雞尾酒或紅酒暢飲，滿80人以上即可包場。而無論中西式婚禮，消費總金額達NT$520,000，贈價值NT$138,600的總統套房住宿1晚；曾於寒軒國際大飯店舉辦宴席之顧客，於一樓逸廊美食屋購買「彌月蛋糕」100盒以上，另享買十送一優惠。