宜蘭力麗威斯汀 舞日本料理新菜上市

去年九月開幕的「宜蘭力麗威斯汀」旗下與日本「東京威斯汀」同名品牌日本料理餐廳 - 「舞 日本料理」，承襲日本十七世紀的江戶時代會席料理文化，演繹「會席」的獨特宴客料理。主廚團隊運用日本料理「五色、五味、五法、五感」的原則，將黑、白、黃、紅、綠等各種顏色的食材，運用生、煮、烤、炸、蒸的五種方法調理賞心悅目的美味，在餐廳設計方面，舞日本料理以原柚木及檜木素材打造，具有空間穿透性的日式酒牆間隔出6-8人和式包廂、及8-10人的獨立包廂、壽司吧台區及會餐區，日本料理廳所有餐盤、器皿更是主廚團隊精心自日本挑選進口，就是要打造宜蘭地區頂級正統日本料理風貌。

時值冷冬，海鮮肉質鮮美、色濃味甜，在此時推出新菜色。宜蘭力麗威斯汀行政副主廚藍少宏表示，本季菜色以日本進口及在地漁港現流海鮮，搭配當地時蔬呈現變化萬千的精緻美味，像是前菜「橙醋鮟鱇魚肝」、「山藥豆腐」、「道明寺銀魚揚」、「唐墨壽司」，於套餐內容中推出，如「野蕈鮭魚粕汁」、「午魚胡麻幽庵燒」、「安格斯牛肉野蔬蒸籠」。舞 日本料理主廚廖峰毅說，此次也運用日本釀酒師釀清酒使用的酒粕入菜做成料理，選用了「日本河豚」及「鹿耳島黑豚」為主食設計酒粕鍋御膳。舞 日本料理更成為宜蘭地區首度推出日本正宗和牛原產地之一的鹿兒島黑毛和牛，不惜成本選用A5等級作為日本和牛設計鍋物御膳, 榮獲九州和牛品評會「優秀大賞」的鹿兒島和牛，肉質油脂分佈完美，白雪雪的油花細緻均勻，肉質幼嫩細滑。