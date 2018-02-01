外交部前亞非司長陳俊賢 正式接任領務局長    

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 為平息護照圖樣誤植一案，外交部去(2017)年12月27日宣布，時任領事事務局長陳華玉未善盡督導責任，調降外交部參事。今(2018)年1月29日，由前亞西及非洲司司長陳俊賢正式接任領務局長。

陳俊賢為我國資深外交官，投身外交領域已三十餘年，不遺餘力。1996年至2003年，陳俊賢曾先後擔任多倫多與芝加哥辦事處處長。2003年下半年至2006年，陳俊賢晉升駐派索羅門群島大使，成功化解當時索國政權更迭對我國帶來的外交危機，深獲兩國元首肯定。

2006年，陳俊賢回部榮升外交部亞西司司長，積極深化我國與亞西各國實質關係，功不可沒。2009年，陳俊賢出任駐俄羅斯代表，並於2015年回部擔任亞西及非洲司司長。

綜合媒體報導，甫上任領務局長的陳俊賢表示，上任後的首要工作是提振同仁士氣，並朝多方進行。另外，針對新版護照誤植美國杜勒斯機場圖一事，陳俊賢將審視領務局現行的標準作業程序，補強不足之處。他也會提醒同仁，要從經驗中學習，工作時應多注意細節。

去年底的第二代晶片護照案，外交部決定將印刷防偽貼紙，貼在印錯頁面補救，55萬本印錯的護照將不用銷毀，預計農曆年前可完成，預算1,650萬元。​

二代晶片護照2月初重新發行，新增14項防偽設計 。 (中央社)

外交部表示，各國核發入境簽證普遍以貼紙方式貼於護照內。誤植頁面為加簽頁（Amendments and Endorsements)，並不會減少國人在辦理簽證及入出境之頁次使用。

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