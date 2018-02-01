3國立大學校長今上任　管中閔沒趕上

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）教育部今(1）日舉辦國立大學校長聯合交接布達典禮，共有3校參與儀式，包括嘉義大學、台北科技大學、高雄科技大學。

原定今天上任的台大新任校長管中閔，因遴選爭議延宕，未能趕上。至於台大校長人事案，教育部人事處長陳焜元上午證實，公文已送到教育部，將進入後續程序。

他說，台大校長遴選案是各界重視的事情，更需要用心來看，法制上該有的程序都要確實走完，需要一定的時間。



中央社報導，今天上午完成儀式的包括嘉義大學、台北科技大學、高雄科技大學等3校，原本應有更多學校。除了台大的遴選爭議，清華大學校長賀陳弘，原本也要於今天續任，但因教育部昨天才決定典禮提前一小時，他另有要事無法參加。

另外，台灣師範大學也選出新校長吳正己，但任期是從2月22日開始計算，因此也沒有參與今天的交接布達典禮。



教育部長潘文忠表示，3位新校長都是從校長遴選程序中脫穎而出，未來將承擔校務發展的重責大任，期許他們在3校過往基礎上繼續發展。



其中高雄科技大學（高科大）是由高雄應用科技大學、高雄第一科技大學、高雄海洋科技大學等3校合併而成，楊慶煜是併校後第一位校長。他今天起領導的學校，學生有2萬7320人，教職員工1505人，規模高居全國第二，僅次於台灣大學。



中央社引述潘文忠表示，南部地區對高科大有相當高的期待，楊慶煜在高應大擔任過校長、副校長、工學院院長等職，辦學經驗豐富，對技職教育也相當熟悉，相信能發揮、整合原3校特色，發展成南部技職重鎮。



除了參與教育部舉辦的聯合布達，高科大今天下午也將舉行校名揭牌暨校長就職典禮，潘文忠也將出席，顯見對高科大的重視。



另外兩位今天上任的校長，包括台北科技大學校長王錫福、嘉義大學校長艾群。潘文忠提到，兩人都在學校歷任副校長、學院院長等職務，熟悉校務運作，相信能迅速上手。

關於台大校長當選人管中閔爭議，台大校長遴選委員會召集人陳維昭（下圖右）昨(1月31日)晚間宣布，經遴選會開會決議，新任校長管中閔當選資格並無疑義。



中央社