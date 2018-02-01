平昌冬奧：台灣參賽人數16年來最多

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合報導)萬眾矚目的南韓平昌冬季奧運即將於2月9日登場，台灣共推派4名選手參加本屆冬奧賽事，創下16年來我國參賽人數新高。今(1)日，在台北由教育部體育署長林德福舉行台灣代表團授旗典禮，由雪橇好手連德安代表出席。

23歲的「泰雅飛鷹」連德安在去年11月順利取得今年平昌冬季奧運門票，第2度挑戰冬季奧運。他表示，比起之前參加冬季奧運的心情，這次將輕鬆面對，也期許自己能在今年創下好成績。

23歲的「泰雅飛鷹」連德安在國際雪橇賽事中屢創佳績。 (翻攝 陳德安臉書)

不過，這次是連德安首次擔任掌旗官，將在平昌冬奧中高舉我國中華台北的奧會旗幟。他說：「如果有這榮幸，我會很熱情大力揮舞會旗，讓世界看到我們。」

此次參賽選手除了連德安、另有參加競速滑冰項目的宋青陽、黃郁婷及戴瑋麟等3位選手。戴瑋麟在昨(31)日確定遞補平昌冬奧賽事，也因此創下我國四屆冬奧以來參賽人數新高。本屆冬奧代表團及團本部共計13人。

去年在挪威舉行世界盃系列賽奪得好成績，使世界排名躍升至24名的連德安，目前狀況良好。他說：「以前覺得世界排名距離自己很遙遠，但現在覺得這對自己來說是很大的肯定。」

連德安認為，這次的賽道難度高，但他表示，抵達平昌後會先花1天走賽道，對賽道先有一定程度了解。連德安4日中午出發，6日開始訓練，10、11日比賽各2趟。他希望能超越過去的自己。

對於平昌冬奧，署長林德福指出：「臺灣地處亞熱帶，沒有比較合適冬季訓練場地，冬季運動選手常要出國訓練，非常感佩。希望他們除了參加比賽，也不要忘了展現臺灣人的熱情，多和其他國家高手交流。」