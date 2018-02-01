【快訊】黨產會認定婦聯會是國民黨「 附隨組織」！全面凍結385億資產

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）婦聯會昨(1月31日)決定不與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約，黨產會今(2月1日)上午針對此事召開臨時委員會，並在下午2時對外正式宣布，認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結婦聯會名下385億元資產。

自由報導，黨產會主委林峯正今天下午在記者會上表示，上午召開臨時委員會，經一個小時的討論，全體同仁一致通過婦聯會是國民黨的附隨組織。理由是人事、財務、業務曾被國民黨實質控制，且未以相對價轉讓。

林峯正強調，處分書送達4個月內，婦聯會有義務申報財產，否則按次處罰100萬元，若推定不當取得財產將收歸國有。

根據中央社，婦聯會一旦被認定為國民黨附隨組織，財產被推定為不當取得的財產，未經許可將不得動用；後續再經聽證會及調查程序後，被認定屬不當取得的財產，要在一定期間內移轉為國有。



婦聯會(中華民國婦女聯合會)因無法交代勞軍捐款流向，去年(2017)與內政部、不當黨產處理委員會展開協商。三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。



婦聯會昨召開臨時會員代表大會，經投票表決，決定不簽行政契約。