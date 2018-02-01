鞏固台梵關係　立法院率團三月訪教廷　

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）民進黨籍立委蔡適應三月將率團參訪歐洲，屆時將在邦交國梵蒂岡停留一天一夜，是否旨在鞏固邦誼，蔡適應表示，目前會面行程由外交部安排中，「該談的當然都會談到」。

我國歐洲唯一的友邦梵蒂岡近日傳出對中國讓步，於去年12月派遣代表團至中國，要求兩位獲教廷認可的合法主教，讓位給中國官派的主教，縱使教廷強調相關舉措最終目標是為達到教會合一，然而中梵進一步的關係以及台梵邦誼未來的走向等政治議題仍備受外界關注。

外交部歐洲司司長高安今日表示，對於中梵對話，外交部「持續關注」，並強調與教廷的溝通管道非常順暢，也會持續鞏固我國與教廷的邦誼。

對於記者提問中梵若建交，勢必造成台梵斷交的可能，高安表示這是個「假設性問題」，外交部不會回答。

外交部發言人李憲章則指出，台灣與他國的關係上，「希望不是一個排他性的安排」，並表示我國希望能和世界各國廣交朋友，把台灣的活力輸出，同時也學習其他國家的經驗及發展。

蘋果日報報導，立法院外交及國防委員會召委蔡適應下月3日至11日將率團赴希臘、義大利及教廷參訪。訪團3日晚間抵達羅馬後，將參與駐教廷大使館及義大利代表處的晚宴，4日則將拜會教廷的行政部門以及參訪梵蒂岡建設，隨後便轉赴義大利。

對於是否將與教宗會面，蔡適應表示目前仍在安排中，但「可能會有些困難」。

外委會成員則向蘋果日報表示，去年12月中委員會就發出參訪通知並詢問立委意願，而教廷對中國讓步的新聞則是在今年初才傳出，兩者應無直接關係。

報導提及，出訪委員還包括莊瑞雄、吳焜裕、周春米，以及張宏陸。除了訪問教廷外，訪團也將和義大利國會交流、至佛羅倫斯作城市外交，並參訪歐盟食品安全中心，至於在希臘期間，訪團則會考察該國年金改革業務；另外，此行也可望就台灣與歐盟簽署自由貿易協定（FTA）及台歐司法互助的議題洽談。