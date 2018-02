國歌也要性別中立 加拿大通過新法改歌詞

(中央社記者胡玉立多倫多31日專電)加拿大參議院今天通過「國歌性別中立」法案。加拿大國歌「噢!加拿大」(O Canada)歌詞中出現的「你們所有兒子」字眼,將改成「我們所有人」。

這項法案早在2016年就在眾議院獲得壓倒性通過,但在部分保守黨參議員堅決反對下,參院遲至今天才通過全案,待總督簽署後即正式生效。新修改的加拿大國歌,可望在即將到來的平昌冬季奧運中,正式傳揚於國際舞台。

加國國會自1980年至今,總計有過12次提案要求修改國歌中的「兒子」字眼,讓國歌歌詞可以不分性別,如今終於成功過關。原有的「在你們所有兒子的指揮下」(in all thy sons command),將改為「在我們所有人的指揮下」(in all of us command)。

​加拿大國歌是於1908年寫就,內容相當簡短,歌詞也曾做過更動,其中就包括在一次世界大戰前,將後來引發爭議的「兒子」兩字加入歌詞中。

安大略省參議員蘭金(Frances Lankin)表示,加拿大花了30年的時間,終於把「所有人」納入國歌之中,儘管只是小小地換掉兩個字,對整個國家來說,卻是件重要大事。

魁北克省參議員佩蒂克萊(Chantal Petitclerc)過去曾獲14枚帕運輪椅競速金牌。她說,很「嫉妒」前去參加平昌冬奧的加拿大運動員,因為他們終於能夠唱出一首性別中立的國歌;當她在1990年代和2000年代初期參加國際競賽時,別無選擇。

部分不支持更改國歌的保守黨參議員,因為抵制此案而錯過投票。他們對參院通過此案表示失望,並認為更改國歌內容應該透過公民投票決定,而不是任由議員提案表決。1070201