北藝大【史博學堂】春季課程　開啟2018年的養精蓄銳大計

國立歷史博物館與國立臺北藝術大學以雙品牌合作推出北藝大史博學堂，迄今兩年。課程設計以生活審美及專業育成兩個核心精神，帶領民眾從多元角度接觸藝術，並將博物館學及歷史美學轉譯成大家易學易懂的語彙，透過觀察與體會，與藝術美好相遇。2018年春季課程自3月起，從好萊塢電影的男神女神、現代文青書房、到解析城市移動者的故事力，邀請對多元文化藝術有興趣的朋友加入。

其中春季課程的生活審美系列，包括『經典電影明星與社會文化』、『現代文人的書房雅趣』及『城南踏查』。專業育成則以速寫城市移動者的故事為主題，帶領民眾參與社會觀察的同時，培養策展說故事的能力。上課時間集中在週一晚間和週末，方便大家上班上課之餘自我充實。

3月3日週六起，『城南踏查』4堂課程，以不同藝文從業人員的角度帶大家認識城南的歷史背景及發展概況。由專業講師領路，參觀城南具代表性的公共建築及博物館，從中了解時代變遷及過去台北城發展對於城南的影響。

3月5日開始，每週一晚間開設『經典電影明星與社會文化』系列8講。邀請臺灣重要影評人黃建業老師分享世界電影工業中心－好萊塢發展出的明星人物文化，從電影發展的時代氛圍、社會文化環境連結到『經典電影明星』，帶領大家認識當時的「男女鉅星亅，以及觀眾們喜愛的電影角色。

3月10日起，每週六推出『現代文人的書房雅趣』，讓鎮日盯著手機的現代人體會文人的品味與生活，找回樸實靜謐的生活樂趣。從領略古人的雅集活動開始，體驗習字、書畫、剪紙、刻章、賞畫，引領當代的文青時潮！

專業育成系列，繼去年深獲好評的策展主題推出進階版。以展覽故事力養成坊帶領大家以「人」為對象進行社會觀察，一起速寫城市移動者的故事。該主題邀集北中南各界黃金師資，包括臺史博副館長謝仕淵、《花甲男孩》作者楊富閔、文史工作者高傳棋、史博館研究人員翟振孝、北藝大副校長邱顯洵及助理教授于國華、臺灣數位文化中心計畫主持人劉惠媛，以及一點點創意事業總設計師兼博物館產業研究室主持人林志峰。從博物館人的綜覽、文字工作者眼中的故里、文史工作者的城市觀察、人類學家的移民觀察、社會觀察者的環境行腳、數位藝術策展者的城市風景、漫畫家的速寫觀察及展示設計師的策展思考等面向，練習策劃展覽，從好的故事開始。

「北藝大x史博學堂」更多相關資訊請上“國立臺北藝術大學藝術資源暨推廣教育中心”課程網站：http://aaa.tnua.edu.tw 首頁點選『史博學堂』課程洽詢專線:02-2893-8888。