英首相訪中：梅伊是否有勇氣與習談香港政治與人權問題？

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導) 英國首相梅伊堅持將與中國領導人習近平於本周見面時，談論香港政治與人權問題。隨著中國對國際社會的態度愈趨強硬，有批評聲浪認為英國對中國反而愈趨懦弱。梅伊這次堅定的立場，似乎是想證明什麼。

根據英國《衛報》報導，梅伊帶上一批隨行記者，展開為期3天的訪中之旅。習近平將於今(1)日宴款梅伊，而梅伊認為這是一個提出敏感政治議題的契機。

梅伊說：「我們相信香港的未來應是『一國兩制』，而且我們會致力於此」。而這是1997年，香港回歸中國時，香港的前殖民母國—英國與中國所談好的回歸條件。同時，也是英國給予香港能在回歸後，享有政治自由的承諾。

梅伊進一步表示：「以前，我曾與習近平提過這類的議題，而他也展現應有的誠意，但是我能會持續向他提及相關議題。而這也是中英關係的基礎，也就是我們能夠討論這類的議題」。

近年來，國際社會對於香港不斷被侵蝕的政治自由與人權感到憂心忡忡。梅伊此趟國是訪問，更是讓外界關注兩國領導人是否將探討相關議題。

香港社會運動領袖黃之鋒與人權觀察團體也向梅伊喊話，認為梅伊應在其第一任期內，勇敢向習近平提出英國對中國人權情形的擔憂之處。

儘管梅伊正有此打算，只有少數人認為梅伊將在公開場合與習近平談論人權等敏感議題。英國政府官員也認為，這種敏感性議題，還是關起門來談，比較有實際效果。