英首相訪中：梅伊避正式表態支持一帶一路

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導) 昨(31)日，英國首相梅伊(Theresa May)在展開為期3天的中國國是訪問時，呼籲中英兩國應深化與擴大「全球戰略夥伴關係」(global strategic partnership)。當英國正在面對脫歐程序之際，它也期盼能與世界第二大經濟體，簽訂新的貿易協定。

根據美國《美聯社》報導，梅伊的訪中之旅首站抵達中國的工業大城武漢，之後前往北京會見中國國務院總理李克強。與李克強會晤時，梅伊先是大讚中國高速成長的全球性企業，再提到中英關係的「黃金時代」來臨，希望能替兩國製造大量的就業機會。

梅伊在北京參加協定簽署儀式。 (美聯社)

梅伊說：「這是個充滿希望的一年……在這個黃金年代，我們可以去思考要如何在中英關係上打造更美好的未來」。

兩國政府官員們目睹了雙邊簽署貿易協定的過程—包括中國進口英國食品、投資、教育，與其他領域。

其中，教育是雙邊協定的重點項目之一。英國政府統計，截至目前，共有超過15萬5千名中國留學生在英國求學。英國《BBC》指出，教育協定內容多元，如數學教師交換計畫以及在中國推廣英文學習等，皆在範圍內。

梅伊出席中英青年教育節(UK-China Spirit of Youth Festival)，與中國學生互動。 (美聯社)

至於一帶一路的雙邊合作，外界相當關注兩國是否將簽署相關協定。英國《金融時報》，分析指出，梅伊對於是否應熱情擁抱「一帶一路」，抱持審慎態度，而這是明智的做法，特別是在川普去年底宣佈將中國視為「戰略競爭對手」後。中國要求梅伊此次訪中應正式表態支持「一帶一路」，但是梅伊辦公室對此仍未作出任何評論。《BBC中文網》對此也報導，前英國駐重慶總領事、英國皇家國際事務研究所高級研究員夏添恩（Tim Summers）向BBC中文表示，現在的英國已經對「一帶一路」相對「熱情」。

梅伊似乎在與歐盟分手之後，積極替英國尋找下一個「對象」。此趟訪問，梅伊多次談及英國盼與中國深化雙邊堅實與重要的關係。「而這樣的雙邊關係會為兩國帶來更多的利益」梅伊強調。

梅伊與李克強在北京與企業家代表會談。 (美聯社)

當英國準備脫歐，梅伊說：「我們會成為一個能獨立制定貿易政策、自主與他國簽訂自由貿易協定的國家。」

對於歐英關係，李克強也指出，中國會針對與歐盟與英國的貿易關係，進行新一輪的評估與商討。

李克強在中英聯合記者會上，對中英關係發表評論。 (美聯社)

此趟國是訪問，梅伊儘管離開英國本土，仍承受了來自英國內部保守黨的壓力與威脅。對於脫歐一事，保守黨內部分成兩派：一派希望與歐盟分手分得徹底；另一派則認為應盡可能與歐盟保持最緊密的經貿關係。

為證明執政黨有決心要替英國創造大好前程，梅伊堅持帶上一批隨行記者訪中，並表示她不是個會放棄與退出的人。

梅伊也進一步說，英國政府有長遠的目標要達成。而這項目標就是要替英國爭取最理想的脫歐協議，確保英國能收回原有控管資金、法律與邊境的權力。如此，英國才能與其他國家簽訂貿易協定。同時，梅伊也不忘強調：「但這也是我們英國的內政議題。」