回到童年的純真與無憂 《窗邊的小荳荳》原作首展史博展出

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）風靡日本半世紀、感動全球千萬讀者《窗邊的小荳荳》插畫繪者岩崎知弘全球最大規模經典原作首展《童・樂》在臺灣盛大展出！從百件插畫原作中孩童純真姿態，細膩筆觸與豐富色彩帶領我們尋回童年的無憂與溫暖!

揹著書包排著隊的一年級學生，1966-©-知弘美術館

岩崎知弘（1918-1974）為日本家喻戶曉的繪本大師，年少學習素描和油畫，1956年創作的《一個人也能做到》是知弘的第一本繪本作品，1971年以《小鳥來的那一天》獲得波隆那國際兒童圖書展圖像獎，1973年更以《戰火中的孩子》獲得萊比錫國際書展銅牌獎。知弘於1974年因病過世，享年五十五歲。畫家位在東京練馬區的故居及故鄉長野縣安曇野日後成立了知弘美術館，向世人介紹她的藝術成就。

男孩 1973-©-知弘美術館

「願全世界的孩子都平安喜樂。」

知弘成長過程經歷過二次世界大戰，體認戰火無情，因此熱愛和平，畢生都以「孩童」作為創作主題，因此有「兒童畫家」美稱，藉由圖像向大眾傳達畫家內心對於孩童的愛與關懷，冀望「讓世界上所有的孩子，都能在和平中過著幸福的日子。」知弘最後一部作品《戰火中的孩子》即以越戰中犧牲的孩子為題材，並自50份獨立作品中選出19張，再做排列並加上短文。

岩崎知弘，海邊的向日葵、女孩與小狗，1973-©知弘美術館

「孩子和花卉，都是我的最愛。對這主題的描繪至今已難以計數。」

在知弘畫作中的孩子們多置身在四季各式花卉與情境中，她的水彩畫作用色豐富且巧妙，濃淡渲染效果歸功於她融合西方水彩畫與東方傳統繪畫，巧妙運用水彩渲染及留白，除了表現西洋畫作中少見的空氣的騷動，畫作中的留白部分更讓看畫者對畫作多出了更多的想像空間，各自詮釋畫作中孩子所處的時間、空間。

知弘敏銳的眼光和精湛的繪畫技巧、以及深厚素描功力，據知，就算沒有模特兒，她也能描繪出孩子的任何一種姿勢模樣，她甚只需拾起畫筆，浸入水中，便可悠遊紙間，傳達出小孩子皮膚Q彈柔軟的特點。

她的每幅畫作都情感豐富，她曾經說過：「我畫小孩子的時候，感覺就像在描繪我自己的童年。」 因此，不論畫作裡的孩子眼眸是圓潤的、嘴角是輕閉的，表情特徵不僅動人，更能給予觀者一股溫暖撫慰和療癒感，其中蘊藏含著一股力量，讓觀畫者感受到孩子的尊嚴。

2018年適逢岩崎知弘百年冥誕，《窗邊的小荳荳》作者，同時也是知弘美術館館長的日本國寶級演員黑柳徹子更從東京捎來她的祝福，期盼台灣觀眾能透過知弘的筆下孩童的純真姿態，感受到知弘對於孩童的深切關懷與愛，並且攜手朝向和平美好的未來邁進。本次展覽展出包含廣為人知的《窗邊小荳荳》系列插畫作品、經典童話繪本《拇指姑娘》、《戰火中的孩子》以及她生前所珍愛的物品。觀眾可近距離欣賞畫作並感受畫家對於孩子內心世界的細膩觀察。

展期自2/1至4/22於歷史博物館一樓展出，每周一、除夕、以及初四閉展。更多展覽資訊請上網搜尋「童•樂－岩崎知弘經典插畫展」。