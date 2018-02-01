脫歐經濟成長評估難看　英報告書不給看

（台灣英文新聞／李昱德倫敦綜合報導）英國公投確定要脫離歐盟以後，為了安穩社會秩序，英國政府承諾定期釋出經濟發展評估報告，以確保經濟成長的幅度讓全部的國民都看得到，然而實際上，政府總有理由可以迴避這一切。

儘管英國政府遲遲沒有發佈全新的報告，美國網路媒體公司BuzzFeed卻指出，報告早已出爐，且明確的表示，無論是以哪種方式脫歐，都會比留在歐盟內遭遇更大的經濟打擊，且每個經濟部門都會因此而衰退。

面對外界的質疑，脫歐部門的發言人解釋，BuzzFeed獲得的外洩報告只是初估的評估結果，並未考量政府目前規劃中的與歐盟關係藍圖，再加上大部分內閣成員仍未詳讀內容，因此未予公布，脫歐部門政務次長貝克(Steve Baker)更堅持政府不應在此時公布報告，因為這類報告過去曾出過錯誤，應給予立法者足夠的時間準備，才能避免產生過度衝擊。

然而，正當執政的保守黨竭力想要澄清這份報告只是完整分析的冰山一角，完整結果沒有這麼慘的同時，包括自己黨內成員的許多閣員卻認為，政府的欲蓋彌彰應該適可而止，報告應該儘速公佈。

反對黨工黨的議員萊斯利(Chris Leslie)指出，政府拒絕發布分析報告是不誠實且不負責任的行為，英國大眾有權知道在英國真正脫歐後，自己和家庭的生計將受到多大的影響，他對於這樣「赤裸裸地掩飾」感到噁心。

這則新聞進一步加深了脫歐、留歐兩派人馬的矛盾，脫歐派指控留歐派試圖藉由不客觀的報告，讓政府在與歐盟談判時落入下風。

報告分析，在脫歐的前提下，如果英國成功與歐盟妥協簽訂新的貿易協定，英國未來15年的經濟成長率將比現在的預測還要低百分之五。

現階段，脫歐之後最好的結果，就是梅伊(Theresa May)成功說服歐盟讓英國留在單一市場內，如此一來英國未來15年僅需面對低百分之二的經濟成長率，只是依照目前談判的進度，似乎要達到這個目標仍有些困難。