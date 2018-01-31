【更新】台大遴選委員會：管中閔當選校長「毫無疑義」

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）台大校長遴選爭議持續延燒。在教育部強力要求下，台大校長遴選委員會，在今天(31日)中午緊急開會，但截至下午5點半，會議仍持續進行，已經過了教育部上班時間。直到晚間7點左右才有委員陸續離開會場。

自由報導，台大遴選委員會今召開長達6個小時的馬拉松式會議，確認1月5日的選遴選結果，決議管中閔當選台大校長一事「毫無疑義」。

報導指出，遴委會針對管中閔未揭露台灣大哥大獨立董事身分，認為此事對於遴選結果有無影響非遴委會所能推論，亦難認定有影響；至於論文一案，遴委會表示尊重日前台大學術倫理委員會決議。

蘋果報導，遴選委員會召集人陳維昭指出，今天的會議結果將會在今晚以最速件送交給教育部，能否完成聘任，則須視教育部處理的狀況。

中時稍早報導指出，就算開會結果出爐，也無法趕上教育部的審核程序，管中閔確定無法如期在2月1日接任台大校長。而明天(2月1日)將於教育部舉辦的新舊大學校長集體交接典禮，因管中閔遴選爭議，直到現在連採訪通知都無法發出。

中時報導指出，去年底陽明大學校長郭旭崧遴選發生爭議時，該校遴選委員會重新開會確認，經過一周教育部才核定。對照前例，這次審查作業也非1、2天內能夠完成。

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔出任新校長後，先是爆出管中閔在遴選過程，未揭露台灣大哥大獨立董事身分，且台灣大哥大副董事長蔡明興還是遴選委員，引發未利益迴避的爭議。之後民進黨立委張廖萬堅，又指控管中閔在研討會發表的論文，疑涉抄襲暨南大學張姓研究生碩士論文。