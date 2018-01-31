集保e存摺頒獎典禮　證券商推廣成果豐碩

集保結算所於本（107）年1月31日盛大舉辦「集保e存摺安裝競賽頒獎典禮」，廣邀各得獎證券商蒞臨，共計表揚11家證券商30個營業據點，發出總獎金五百六十萬元以資鼓勵。

集保結算所為帶動金融市場創新服務，於106年3月底推出集保e存摺，且同步推出多項獎金豐厚的獎勵活動，針對證券商祭出高額獎金，競賽期間各家證券商無不卯足全力推廣集保e存摺，不僅針對已開戶投資人臨櫃辦理交易時，說明新式電子存摺的優點，同時也鼓勵新開戶者優先選擇集保e存摺，積極讓更多證券市場參與者體驗數位金融科技。

獎勵活動包括證券商總安裝戶數競賽及證券商各營業據點安裝戶數競賽，總安裝戶數競賽拔得頭籌的是證券市場龍頭元大證券，第二名則是黑馬級的元富證券；另營業據點戶數競賽中，前三名為推動數位化不遺餘力的國泰證券敦南分公司、台新證券台北分公司及新光證券台北分公司，其餘得獎證券商包括富邦證券、中國信託證券、元富證券、玉山證券、永豐金證券、安泰證券及日盛證券等，頒獎現場氣氛熱絡。

證期局周惠美副局長致詞表示，政府為鼓勵金融科技創新發展，盼透過法規面的鬆綁，為金融業注入更多創意元素，提升產業競爭力。集保結算所將過去紙本的證券存摺，轉化為數位化的手機存摺服務，使投資人充分獲得完整豐富的資訊及更便利的功能。對於集保結算所及在場所有證券商促進證券市場數位化發展的努力，表示肯定。

證券商公會簡鴻文理事長亦推崇「集保e存摺」，認為電子摺不僅是引領證券市場邁向金融科技時代，更可支持政府「節能減碳」政策，我國證券市場紙本存摺年均發摺量為65萬本，僅存摺及磁條成本即達三百餘萬元，轉用電子存摺節省下的管理與維運成本更是不計其數，鼓勵證券商積極推廣。

集保結算所林修銘董事長則表示，集保e存摺僅上線短短十個月已超過二十二萬用戶安裝使用，而這項紀錄是由證券商與集保結算所攜手創造，集保結算所已計畫提供更多元的數位服務，期盼能成為證券商與投資人的另一座橋樑，讓投資人一手掌握跨資產配置、股務訊息及市場訊息的整合資訊，站上下一波金融數位科技浪潮。