尾牙春酒別貪杯 酒精是導致事故傷害的危險因子之一

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）辛苦工作了一整年，許多公司多會舉辦尾牙或春酒來犒賞員工，大家也會不自覺的多貪幾杯。但不當飲酒除了會造成超過200種疾病外，也是導致事故傷害的危險因子之一，提醒民眾少喝酒，酒後也不要開車。

依據2014年世界衛生組織全球酒精與健康報告(WHO Global Status Report on Alcohol & Health 2014)指出，不當飲酒會造成超過200種疾病，包括酒精依賴、肝硬化、癌症、事故傷害，是導致疾病、失能和死亡的危險因子。而且依據2016年英國飲酒指南指出，飲酒沒有安全劑量，少量就有害，危害會隨飲酒量而增加。

此外，因不當飲酒行為（harmful use of alcohol）每年導致全球約330萬人死亡，約占全球死亡人數的5.9%，亦即每20人即有1人可歸因酒害而死亡，造成1億3,900萬人年損失（disability-adjusted life year, DALY）。

國民健康署署長王英偉指出，酒精之飲用量愈高罹病風險愈高，以每日飲用25公克（相當於2罐330ml酒精濃度5%的啤酒、2杯120ml酒精濃度12.5%的紅酒/葡萄酒）、50公克及100公克純酒精為例，罹患肝硬化之危險分別為不飲酒者的2.9倍、7.1倍及26.5倍3。

另依國民健康署102年「國民健康訪問調查」及106年委託計畫資料分析顯示，18歲以上人口過去一年飲酒率為45.7%、過去一個月暴飲率為5.4%；不當飲酒行為則每年約導致4,500名國人死亡，平均每天就有11名飲酒者因此失去生命，造成約11萬人年損失，另有約4萬多人因不當飲酒而罹病，整體醫療資源損失約35億元，經濟損失更高達近549億元。

我國106年1-11月取締酒駕違規9萬6,730件，移送法辦5萬6,813件4，酒駕肇事死亡人數77人5，即每5天有1人因酒駕死亡。國民健康署署長王英偉提醒，根據內政部警政署100年至104年資料顯示，每年12 月至次年3 月為酒駕肇事高峰期6，農曆年節將至，國人在參加公司尾牙、家庭聚餐及朋友聚會等把酒言歡之際，也要注意飲酒問題；並鼓勵企業持續將「酒品危害」列入員工健康促進議題外，亦建議在尾牙、春酒聚餐時，落實推廣「拒酒駕三妙招」，減少憾事發生。「拒絕酒駕」安全回家，你我都做得到。