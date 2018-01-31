中華電信公布2017年第4季暨全年營運成果

中華電信（2412）今日（1/31）公布自結之2017年第4季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2017年第4季合併營收為609.2億元，較2016年同期增加4.4%；歸屬於母公司業主之淨利為86.7億元，增加11.7%；每股盈餘1.12元。

董事長鄭優表示:「2017年第4季及全年營運成績與財務績效穩健，全年營業淨利、歸屬母公司業主之淨利與EBIDTA皆超越財測。在競爭激烈的行動領域，我們持續以36.6%的行動客戶數市佔率，及37.2%的行動營收市佔率，位居領導地位。即使各電信業者行動服務營收因市場競爭下滑，我們仍持續保有降幅最低的成績，整體客戶流失率亦最低。」

「我們在其他領域同樣穩健成長。截至2017年第4季，100Mbps以上之寬頻用戶數超過128萬戶，年成長9.5%，顯示我們以鼓勵升速提升寬頻營收的策略奏效。此外，MOD用戶數突破160萬，與去年同期相較，成長20.3%，SVOD訂購數亦快速成長，帶動整體MOD營收年成長15.7%，表現亮麗。」

「展望2018年，我們將專注提升整體獲利，提升行動用戶中高資費用戶佔比，並持續以寬頻升速策略，提升整體營收。我們深具信心，能以現有的網路建設，輔以IDC及CDN的優勢，在2018年維持強健的成長動能，進一步強化市場領導地位。」