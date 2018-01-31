國軍連兩日戰備演訓　模擬中國犯台應變

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）繼昨（30）日在花蓮舉行春節加強戰備演訓後，今日國軍在高雄港口也進行軍隊操演，面對近日中國軍機軍艦近台的頻繁動作，國防部也企圖展現國軍戰備能力。

中央社報導，海軍今日在左營港口進行海上演練，除了派出三型水雷反制艦（永靖、永豐、永陽）進行掃雷、偵雷及獵雷的演練行動，也派遣合字號登陸艇布放沉底訓雷，展現海軍作戰能力。

報導指出，今日的演練模擬左營港外遭到敵軍布雷封鎖，海軍接著執行掃雷和獵雷任務。

另外，當海面可見度高時，海軍也可安排S-70C直升機於空中觀雷，當空中兵力搜索到水雷目標後，即通知水雷反制艦進行清掃。



永陽軍艦艦長周自強中校向中央社表示，在當前險峻的安全局勢下，水雷反制可以突破封鎖、暢通航運，不僅是延續國家抗敵意志與獲取最後勝利的必要手段，更是台澎防衛作戰中至關重要的一部分。

此外，自由時報也報導，國軍昨日在花東防衛指揮部演練，模擬中國解放軍突擊花蓮港地區，占領重要設施後欲進行大規模攻擊。陸軍與空軍協同作戰，除了派遣F-16戰機於戰場偵照，也聯合攻擊直升機以及步、砲、防空等兵力，殲滅進犯的敵軍。

報導引述軍方指出，若是花蓮地區遭遇威脅，國軍日間於15分鐘、夜間於25分鐘可集結部隊迎敵。

（以上照片由中央社提供）