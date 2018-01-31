【川普國情咨文】反恐議題：全面打擊恐怖份子

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導) 美國總統川普上任以來，首次發表的國情咨文，除了如外界預期的大量提到他所自豪的內政政績，包括共和黨稅改案的通過、國內工作機會的增加，以及對移民的強硬立場外，「反恐」這個牽涉國內與國際層面的議題，也是川普所強調的重點之一。

根據美國白宮所公布的《國情咨文講稿》，川普在演說中首次提到恐怖份子，是談論美國邊境安全與移民問題時。川普說，美國邊境的漏洞讓罪犯與恐怖份子有機可乘，進入美國，危害美國人民安全。

對於近日紐約所發生的兩起恐攻事件，嫌犯是透過美國隨機發送綠卡的機制，取得綠卡，才能在紐約長期居住。川普提到：「在恐怖主義興起的時代，這種移民機制將帶來美國禁不起的風險。」因此，移民政策需要改革，方能與時俱進。

眼光放遠至全球，那些會在平民醫院放置炸彈的恐怖分子，只能用邪惡形容。「如果可以，我們會殲滅他們；如果必要，我們將居留並盤問他們。」川普說：「但我們必須清楚意識到—恐怖份子不僅僅是罪犯，他們是目無章法的敵人。」

川普認為，以往美國總是傻傻地逮捕然後釋放恐怖份子，造成後患。川普承諾將要求國防部重新檢視美國拘留政策。他更進一步說：「我也會要求國會，確保我們在對抗伊斯蘭國(ISIS)與蓋達組織時，擁有一切所需的能力，拘留恐怖份子。」

另外，針對伊斯蘭國，美國《CNN》指出，川普表示：「去年，我向我們的盟友們呼籲，一同剷除伊斯蘭國。」一年後，川普驕傲地說：「伊斯蘭國在伊拉克與敘利亞所佔領的地盤，已被聯軍一一奪回。但是，我們還有很多工作要做，我們會持續打擊伊斯蘭國，直到它完全被打敗。」