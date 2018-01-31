病毒性腸胃炎大爆發 上周急診人數破13萬

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）歲末年終，民眾參加尾牙聚餐機會增加，疾病管制署特別提醒，近期國內腹瀉疫情持續上升，上周全國門急診腹瀉就診數破13萬人次，其中群聚感染以校園居多，檢出病原以諾羅病毒為主。病毒性腸胃炎傳染力極強，提醒民眾多注意。

目前為病毒性腸胃炎的好發季節，疾管署統計，上週（1月21日至1月27日）全國門急診腹瀉就診達136,786人次，較前ㄧ週上升6%；另近4週共計19起腹瀉群聚案件，以校園群聚案件（9起）占多數，檢出病原以諾羅病毒為多。

病毒性腸胃炎傳染力極強，主要透過糞口傳染，常見症狀為腹瀉、嘔吐，並可能伴隨頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛等。有效的預防方法為如廁後、進食或準備食物前應落實勤洗手、做好個人衛生防護，烹製食物時應使用安全的食材來源、食品調理過程應符合衛生條件，食物澈底煮熟再食用（尤其是貝類等水產品）。

民眾務必注意飲食衛生，與他人共食應使用公筷母匙；旅宿及餐飲業請加強環境衛生管理，有症狀員工（尤其是廚工）應避免接觸、處理食材，待症狀解除至少48小時以後再復工，降低病毒傳播的機會。

民眾如出現疑似症狀應儘速就醫並落實生病在家休息，如需外出者，請配戴口罩，避免傳染給他人，並注意補充水分、電解質及營養；病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染應用0.1%濃度漂白水（20cc漂白水+1公升清水）擦拭；處理患者糞便、嘔吐物前應戴上手套與口罩，並用0.5%濃度漂白水（100cc漂白水+1公升清水）消毒清理。