新台幣設計大賽　101•鄧麗君•台灣藍鵲都入畫

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）民進黨立委高志鵬近日舉辦新台幣設計票選活動，希望鈔票上的圖案更能代表台灣，不再只是「孫中山、蔣中正」。目前報名已經截止，投稿的作品中，除了已故歌手鄧麗君之外，其他都是風景名勝或鄉土人文。

《聯合報》報導，央行過去曾表示，在鈔票上使用肖像其實是有原因的，因為人像的神采需要有高度的雕刻技術才能表現出來，防偽效果優於他種圖案。

​票選網址: http://designntd.buzzorange.com/vote

報導引述高志鵬去年(2017)過年前在臉書上表示，過年準備換新鈔包紅包，

「有些朋友說都看膩了，是不是該換了？現在鈔票上還有孫文、蔣介石這些個人崇拜的偶像甚至獨裁者，硬幣也是大頭」，「一元復始，沒有更新」。

高志鵬說，希望藉由這次的投稿票選活動展現台灣創意，讓大家知道「鈔票不是只能有蔣中正」，他也透露活動反應熱烈，光是專業組就有30幾組作品報名。

新台幣鈔票改版多年來都有討論，約20年前就有立委建議改掉新台幣鈔票上的政治人像圖案，希望新台幣能夠改頭換面「重新塑造國家形象」。央行當時曾向立法院提交一份新台幣人像圖案的研究報告，其中分析目前世界各國鈔券所採用的圖案，鈔票正面主要的圖案仍以人物肖像為主。

原因是人像的神采需要有高度的雕刻技術才能表現出來，防偽效果優於其他圖案，且印鈔採凹版方式，版紋細密。不論是用照相仿印，或彩色影印方式印製偽鈔，人像部分圖紋會模糊不清，容易辨別真偽。

央行也曾在約30年前，計畫讓社會共同參與一向被視為「國家最高機密」的鈔票、硬幣版面設計工作，不少人一直對鈔票或硬幣上的政治人物肖像喊「改」，過去央行發行之前版本的紅色百元鈔券，儘管事前作了相當縝密的設計，發行後卻仍然遭到社會議論，監察院還以「容易和五百元券混淆」為理由，提出糾正。

【設計新新台幣比賽網路票選規則】（資料來源:比賽官網)

本比賽透過臉書帳號登入投票，每一個臉書帳號在投票期間內每天都可投票，每個帳號可對多組作品投票，但針對同一個作品僅可投票一次，且投票後不得更改。

投票期間為 2018/1/26 - 2018/2/25，網路票選結果公佈日為 2018/2/27。

投票網址: http://designntd.buzzorange.com/vote