(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日前日本虛擬貨幣交易所，發生貨幣遭駭客盜領的驚人事故，使虛擬貨幣的安全性，受到世人更大的關注。臉書（Facebook）表示，由於虛擬貨幣廣告有不真實之虞，因此將全面禁止虛擬貨幣的廣告。

日本《NHK》報導，臉書在當地時間本（1）月30日，宣佈企業以虛擬貨幣進行募資的「首次代幣發行」（ICO）廣告，可能暗藏舞弊計謀，因此將禁止在臉書和旗下的「Instagram」刊登相關廣告。

臉書舉例，如「用退休金買比特幣！」或是「想知道無風險的虛擬貨幣？請點這裡」等内容的廣告，都是禁止的對象。

雖然臉書表示禁止廣告的理由，是由於刊登廣告的企業多半不誠實，但日媒指出，這項決定的背後，是臉書對於去年美國總統選舉的反省。

《日本經濟新聞》分析，臉書CEO祖克伯本人，對虛擬貨幣關鍵技術「區域鏈」是相當樂觀的，因此懷疑對俄羅斯高度不信任的美國政治界，可能是祖克伯採取此政策的重要因素。

去（2017）年美國總統選舉時，許多俄羅斯涉嫌的假新聞，在臉書上流竄，導致美國社會分裂。因此，報導認爲，臉書可能想藉由「罪疑唯重」的態度，來恢復社會的信心，才會對虛擬貨幣祭出如此嚴厲的管制。

假消息跟騙子太多？ 臉書將禁虛擬貨幣廣告

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