【川普國情咨文】移民議題：警告移民者帶來的危險

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導) 面對嚴重分化的美國，美國總統川普於美東30日晚間發表國情咨文時，呼籲「新美國時刻」(new American moment)的來臨，要求美國人團結一致。同時，他也向國會議員喊話，表示舊有的移民體制殘破危險，應承諾改革之。

根據美國《美聯社》報導，川普在國情咨文演說中不時自吹自擂，盼美國人民對於復甦的景氣要抱持樂觀態度。另一方面，他也帶出美國黑暗面的種種問題：幫派、毒品與非法且具暴力傾向的移民，並認為三者環環相扣。

其中，川普對於移民議題特別提出看法。他讚揚美國移民局日前逮捕超過百位幫派份子，並向其中的受害者致意哀悼。

「美國是個充滿同理心的國家。我們可以很驕傲的說我們比起其他國家，更樂於向全世界有需要、掙扎中的人與弱勢族群伸出援手。」川普說：「但身為美國總統，我最高的忠誠度、最多的同理心，以及最大的擔憂，是對於美國孩童、美國底層勞工與美國被遺忘的族群。」

川普這次針對移民議題的演說，正好是在國會山莊緊張情勢升高之際。上週，美國國會一度因民主黨與共和黨，在俗稱「追夢人計畫」的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA）上意見不合，使得聯邦政府停擺數日。1月22日，兩黨最終於參議院達成共識，通過臨時預算撥款案，聯邦政府得以持續運作至2月8日。「追夢人計畫」是由前任美國總統歐巴馬，於2012年所簽署的總統命令，提供非法移民至美國的年輕人留在美國工作，追尋美國夢的計畫。

然而，川普與共和黨議員則持不同立場，認為這項法案保護了非法移民，卻侵害到美國公民的權益。

針對挑動美國人民敏感神經的移民議題，川普承諾將給予年輕移民共180萬名美國公民資格。但這只是川普「套裝」移民政策之一。其中仍包括加強邊境安全、建蓋美墨邊境牆、停止抽美國綠卡、修改現行移民機制等。