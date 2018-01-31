流感仍處流行高峰 6月大男嬰爆重症創本季紀錄

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾病管制署呼籲，目前流感疫情仍在流行高峰，適逢學生寒假期間，農曆春節亦即將到來，民眾參與大型展覽、到年貨大街採買，請務必做好個人防護措施，加強手部衛生與咳嗽禮節，避免病毒傳播。

疾管署表示，國內上週（1月21日至1月27日）類流感門急診共135,259人次，較前一週小幅上升4%；近4週共計64起流感群聚，其中46起（72%）發生於校園。

上週新增49例流感併發重症確定病例，年齡分布從6個月至94歲，其中42例未接種本季流感疫苗。另新增9例流感死亡個案（8例B型、1例H1N1），8例有慢性病史，8例未接種本流感季疫苗。

重症案例以6個月大男嬰為本流感季重症患者中年紀最小。死亡個案中最年輕是36歲男性，本身就有糖尿病、高血壓和心血管疾病。死亡個案剛開始發病都是上呼吸道症狀，發燒、咳嗽，但發病數日後呼吸喘、併發肺炎而過世。

自去（2017）年10月1日起累計261例流感併發重症確定病例，其中40例經審查為流感相關死亡病例，確定病例及死亡病例感染型別均以B型為多，約佔8成。

疾管署提醒，民眾應儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通的場所，如出現類流感症狀，應戴口罩就近至國內4千多家公費藥劑合約醫療機構就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需快篩，就能使用公費藥劑。