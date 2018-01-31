茂德國際入主東森電視　NCC過關

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）東森電視賣茂德國際案，國家通訊傳播委員會（NCC）今(31）日舉行委員會議，審查通過，同意茂德國際可買下凱雷集團持有東森電視的65%股權，並履行承諾事項。

中央社報導，NCC今召開第786次委員會議，決議通過茂德國際買下凱雷集團持有東森電視的65%股權部份，並同意通過茂德國際陳述的承諾事項。



東森國際去年11月宣布，持股東森電視股權21.32%，將全數出售予國內機構：茂德國際投資公司。而茂德國際也宣布，將買下凱雷集團持有東森電視的65%股權。



由於東森國際股權轉讓屬國內對國內，主管機關不會進行事前審查。茂德國際之前已提出營運計劃書，NCC在召開公聽會及聽證會蒐集各方意視後，茂德國際26日再針對入主東森電視的承諾事項作詳細書面解釋。

因凱雷為外商，各界相當關注，轉讓東森電視股權必須經投審會、公平會、NCC等單位審查、表達意見。NCC日前召開公聽會，邀利害關係人、一般民眾及專家學者參與。



茂德國際集團董事長張高祥，當時在公聽會上就承諾，將留任東森所有員工及經營團隊，落實所有權與經營權分離。茂德國際為自然人股東，不會擔任東森電視經營職務，落實由專家學者經營理念。



中央社報導，據茂德國際向NCC提出的內容，承諾入主東森電視後未來3年內，每年增列新台幣1億元，製作本國戲劇、節目、電影等豐富內容，並增4200萬元，投入高畫質設備升級等。同時也會增加國際新聞比例，且不接受新聞廣告置入。