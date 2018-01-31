附帶介質石斛蘭3月起獲准輸美

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣的蝴蝶蘭在各方精心研究與經驗累積下，不只栽培技術純熟、效率高，且育種與組織培養技術亦十分進步。台北駐美代表處今(31)日在新聞稿中表示，美國農業部公告，台灣的附帶栽培介質石斛蘭自3月1日起獲准輸美，使台灣成為目前全球第一個可輸銷附帶介質石斛蘭至美國的國家。

台灣地處亞熱帶，配合設施調節，營造合適的生長環境，駐美代表處指出，這是繼附帶介質蝴蝶蘭及文心蘭輸美後，再創全球第一，也是台美深化經貿連結的具體成果，出口前景大為看好。

新聞稿說，台灣生產的各種蘭花舉世聞名，品質優良，其中石斛蘭花深受消費者喜愛，甚具市場競爭力。不過美方基於檢疫規定，要求台灣出口的石斛蘭須去除介質後方可輸往美國，但去除介質不僅易造成植株根部損傷，影響成活率，更增加生產成本。

駐美代表處表示，為拓展石斛蘭市場，台灣農委會自2011年向美方提出石斛蘭以附帶介質方式輸銷，自申請以來除提送各式技術資料予美方審查，駐美國代表處也利用多元管道及場合與美方積極溝通。

台灣蝴蝶蘭自2004年突破美國檢疫障礙，取得全球唯一可附帶栽培介質輸美的優勢。近年在溫室設備、栽培管理及生產水準各方面顯著提升，獲得國際認同及肯定；2017年台灣輸美蝴蝶蘭外銷總數量達到2,126萬株、約值5千1百萬美元，成績極為亮眼。