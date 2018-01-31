(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本自民黨内派系相當多，甚至有人戲稱該黨其實是「派系聯合政黨」。但是現在派系大老對成員的約束力，已大不如前，就連80、90年代曾威風一時的「平成研究會」，也難倖免於這個大趨勢。

日本《NHK》報導，隸屬「平成研究會」的參議員，已明確要求大老額賀福志郎在本（1）月内，卸下領袖職務。不過，「平成研究會」秘書長山口泰明在今（31）日，和參院内「平成研究會」領袖吉田博美進行會談，表示已經開始和衆院方面做協商，因此希望可以延緩期限。對此，吉田表示希望可以儘快得到答案。

報導説明，隸屬「平成研究會」的參議員們之所以會如此強硬，要求額賀下臺，是出於「平成研究會」在黨内地位式微，必須痛定思痛，進行改革的危機意識。他們甚至威脅，如果額賀不在本月内離開，就會集體退出「平成研究會」。

日本《產經新聞》回顧，隸屬「平成研究會」的參議員們，都已簽署未填日期的「退派書」，態度強硬。不過同屬「平成研究會」的衆議員，卻要求參院方面再給一周的時間。報導説明，同個派系的眾參議員，之所以會產生如此嚴重的意見分歧，是由於兩周前額賀和吉田的一場談話。吉田直接威脅，「如果你不回答，我就會行動。我是認真的」，而額賀則強調，「我沒什麽好失去的」，雙方因此正式撕破臉。

日自民黨派系内亂 大老哀求再給時間

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