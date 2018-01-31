婦聯會決議「拒簽行政契約」　黨產會：遺憾

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）婦聯會今(31)日召開臨時會員代表大會，由會員投票決定，是否簽署與內政部、不當黨產委員會間的三方契約。最後總票數 60票中，有 28票贊成、31票反對、1人棄權，因此否決簽署三方行政契約。

Nownews報導，三方契約引發婦聯會內鷹派前常委潘維剛，與鴿派主委雷倩之爭，而婦聯會前主委辜嚴倬雲，在神隱多日之後，今日也發表聲明表示，拒絕簽署不公不義的行政契約，婦聯會絕對沒有不當黨產，更不是政黨的附隨組織。

婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄。這次投票結果等同推翻婦聯會去年與內政部、黨產會簽屬的行政契約備忘錄，該備忘錄重點如下：

婦聯會行政契約協商備忘錄5大重點 (資料來源：中央社)

一、婦聯會捐贈新台幣343億給國庫。

二、婦聯會於契約生效後4個月內申報解散。

三、內政部、黨產會於締結行政契約後，不再調查及處分婦聯會。

四、婦聯會旗下4基金會董事會中1/3由目的事業主管機關指派機關人員擔任。

五、肯定婦聯會長期辦理社會公益事業貢獻。

這也意味今天婦聯會表決拒簽行政契約後，將不會捐出九成資產，約343億元新台幣，也不會解散。對此Nownews引述黨產會發言人施錦芳表示，對於表決結果深表遺憾，將於明(2月1日)上午召開臨時委會會議，當天下午向社會大眾說明黨產會後續做法。

中央社報導，人民團體法規定，人民團體會員（會員代表）大會決議，應有會員（會員代表）過半數出席，出席人數過半數或較多數同意，但財產處分事項，須有出席人數2/3以上同意。​

​雷倩(右)昨呼籲婦聯會會員親自出席大會投票。中央社