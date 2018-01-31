快時尚當道：二手衣需求銳減 你丟的衣服去哪了?

（台灣英文新聞／車懿恬 綜合報導）快時尚零售業火紅了好多年，意味著消費者能在設計師設計出時尚潮流衣服的下一秒，即可買到它們。「快」時尚速度之快，令人咋舌。

人們也往往透過捐贈衝動購物下穿不合適、或不再喜歡的衣物至慈善機構，降低快時尚所帶來的罪惡感。

致力於國際貧窮救助的樂施會（Oxfam）表示，光是去年，他們收到的捐贈衣物就增加了2%。

樂施會的工作人員分類舊衣的過程。 (翻攝 Oxfam官網)

根據英國《BBC》報導，大致上，這些慈善捐贈是一種良性循環。然而，僅10%至20%的二手衣，能順利從像樂施會這種慈善商店售出。

其他滯銷的二手衣，通常會被運往巴基斯坦或馬來西亞等有二手衣市場的國家。

這中間存在一個問題：這些國家對於外國二手衣的需求量，出現下降的趨勢。

全球二手衣需求量下降原因

據統計，全球二手衣出口市場價值約達40億美元。但是近年來，不論是二手衣的進口或出口的質與量，皆出現下滑趨勢。

一大原因在於，原本二手衣的非洲進口大國，像是盧安達、肯亞、烏干達、坦尚尼亞與南蘇丹等，這幾年紛紛宣布將於2019年起，停止向英國與美國等國家進口二手衣物。

非洲是英國舊衣最大的輸出地之一。 (翻攝 Oxfam官網)

去(2017)年，盧安達總統卡加米（Paul Kagame）曾說：「我們必須建立並發展屬於我們自己的(成衣)產業。」這使得全球二手衣的循環出現了變化。

全世界二手衣最大的出口國—美國—回應表示，美國將檢視它與盧安達、肯亞、烏干達、坦尚尼亞等國家的貿易關係。美國在一項聲明中說這些非洲國家對二手衣的相關禁令，「將對美國二手衣產業造成重大經濟阻礙。」

不論是政治或經濟因素，全球二手衣市場的競爭壓力，無疑對英國收購慈善商店滯銷二手衣的貿易商，產生衝擊。

二手衣貿易商逐漸凋零

一名倫敦二手衣貿易商人貝瑞(Ross Barry)指出，現在在英國，像他們一樣能咬緊牙根撐下去的競爭對手已不多了。

貝瑞說，過去5年，已有60至70間二手衣貿易商暫停營業。貝瑞的公司也受到影響，規模從100名員工，縮編到20名。「每個國家都可以從任何地方進口二手衣，」貝瑞又說：「由於英國人力成本太高，很難維持競爭力。」

相同情況也發生在臺灣

台灣每年的舊衣回收量也極為可觀，全台舊衣回收箱一年共約收到6萬噸的舊衣，等同於雲林縣一年的垃圾焚燒量。

根據《遠見雜誌》近日報導，台灣的舊衣市場在90年代達到高峰，利潤豐厚。當時，中國是台灣舊衣的最大出口點，保守估計每年有700個貨櫃輸往對岸。然而，隨著中國經濟高速成長，從舊衣進口國轉為出口國，現在每個月反倒出口1500個貨櫃到非洲、印度等地。

另外，美日韓等國的舊衣供給量不斷增加，更加重挫台灣的舊衣競爭力。

報導指出，以往，台北市的舊衣品質相對良好，每回收一公噸的衣服，可挑選出700公斤的衣服賣往國外；現今僅剩剩下500公斤的舊衣賣得出去，而且從鄉下回收的衣服品質更差，能挑出外銷的舊衣也從每公噸中的300公斤減至100公斤。「落選」的衣服則難逃送往焚化爐的命運。

舊衣回收廠商洪勝發向《遠見》來訪的記者無奈表示：「現在勉強只有孟加拉要舊衣了。」他說，現在很多地區寧願向日本、韓國進口舊衣，也不想跟台灣買了。

當時尚愈來愈快，我們怎麼辦?

當消費者開始跟快時尚賽跑，樂施會強調，不應因為舊衣最終恐被送往焚化爐，而停止捐贈。事實上，許多舊衣回收送進焚化爐後，成為供應家庭的電能。

下一次購物前，消費者不妨思考香奈兒 (CHANEL) 創辦人可可•香奈兒(Coco Chanel) ，曾說過的一句話：「優雅，並不一定表示天天要穿上新洋裝。」

香奈兒 (CHANEL) 創辦人可可•香奈兒(Coco Chanel)。 (翻攝 Twitter)