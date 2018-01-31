防制中國統戰　陸委會擬調整兩岸現行法規　

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）面對中國對台灣民間日益加劇的統戰行為，拉攏台灣青年、甚至吸納（前）國人擔任中國黨政軍職務等，陸委會擬重新檢討現行法令，並採取適當的調整措施。

行政院大陸委員會主委張小月29日在年終記者會提到，今（2018）年中國對台灣依舊會採取「一拉一打」策略，也就是「軟的更軟、硬的更硬。」

張小月指出，政府鼓勵兩岸人民交流來往，但是不能容許中國利用台灣的自由民主社會，表面進行溝通與交流，背後卻隱含其他政治動機，「政府會檢視現行的兩岸相關法規」，確保兩岸交流是正常且有秩序的。

張小月表示，政府維護兩岸和平與穩定的同時，也會堅守國家主權，並要求兩岸互動以公平、對等及尊嚴為原則。

張小月也特別提到，政府要「提醒民眾特別注意，在他（中國）釋出對民眾的拉攏、爭取背後，其實有特殊的政治考量與目的。」

而陸委會日前舉辦諮詢委員會議，會中學者指出，中國當前對台灣所採取的策略，可以「官民有別、軟硬兼施」來形容。

與會委員表示，中國一方面意識到台灣青年認同是對台統戰工作面臨的最大挑戰，因此不斷加強青年與基層交流，並推出許多優惠台灣青年的措施，透過此種「繞過台灣官方」給予台灣青年、台商更多準國民待遇的方式，企圖將兩岸關係一國化、法制化，並據此區隔台灣政府與民眾。

另一方面，中國近來亦凸顯「單邊主義」作為，包括派遣軍機軍艦近台、片面啟用M503北向及銜接航路等，測試海峽中線底線的意味濃厚。

諮詢委員指出，《兩岸人民關係條例》等相關法令迄今已施行10餘年，台灣及中國政治體制及社會轉變劇烈，因此政府應針對兩岸關係的最新發展進行相應的檢討與調整。

部分諮詢委員則認為，台灣雖是自由民主的社會，但這並不表示必須容忍敵對勢力在台灣橫行無阻；當前需要思考的，是當外部勢力介入台灣的自由，政府該如何因應，才能在維繫兩岸良性互動與交流的同時，有效兼顧國家安全與利益。