偏食 不喝鮮奶 恐影響幼童身高達15公分

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）雖然預期身高是根據父母遺傳給小孩的基因決定，但醫師提醒，即便爸媽都高，但小孩後天營養不均、睡眠不足、少運動，可能連預期身高都不到，甚至造成15公分巨大落差！

禾馨新生婦幼診所小兒科主治醫師陳映庄表示「鈣質和蛋白質是成長的必須營養素」，但台灣學童普遍缺鈣嚴重，可能連帶影響成年後身高。醫師說明，日常飲食如鮮乳、豆腐、芝麻、綠色蔬菜都是鈣質攝取來源，但考量國小學童每日鈣質平均攝取量不到建議量的一半，建議家長至少確保早餐就幫學童補足4成以上的鈣質，運用日常容易取得的鮮乳加上起司類等含有鈣質的食物為主，較有機會達成每日鈣質建議攝取量。

根據國健署建議，7-12歲兒童每日鈣攝取應達800mg-1000mg。調查也顯示，國小學童缺鈣率近100%。醫生提醒，不少家長對鈣質攝取量有錯誤觀念，認為偶爾有喝鮮乳就好，也不確定鈣質是否有補足。縱使父母身高再高，孩子可能也長不到預期身高。

避免孩子身高負成長，醫師建議，發育期兒童每天至少要睡8個小時、一周運動3次，每天早餐補足一天所需4成以上鈣質，才有機會達到建議攝取量！尤其鮮乳、起司等乳製品都是良好的鈣質攝取來源。為方便家長、學童挑選，醫師也提供幾個超商常見的早餐組合，算出鈣質含量。醫師說明，學童每天2杯奶，其實就可以滿足小朋友每天鈣質5至6成的需求；一瓶290mL的鮮乳加上起司蛋糕，鈣含量也可以到建議量的4成，再透過均衡飲食攝取到其餘的鈣質，降低孩子因鈣攝取不足而好好成長的機會。

很多家長會擔心小孩發育狀況，不確定目前的身高是否正常。以下為兒科習慣用一簡易身高公式，預測孩子成年後預期身高。

目標身高Target Height（TH）公式:

男生身高=(父親身高+母親身高+ 13)除以2 後± 7.5 公分

女生身高=(父親身高+母親身高– 13)除以2 後± 7.5 公分