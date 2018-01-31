雷倩：婦聯會不簽行政契約 內政部恐接管

（中央社記者謝佳珍台北31日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，如果簽署行政契約未通過，婦聯會常委會可能被撤，由內政部派人接管，屆時還有誰能代表婦聯會提法律訴訟？

中華民國婦女聯合會上午10時召開臨時會員代表大會，討論是否與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約；會前有婦聯會員工高舉「支持雷倩」、「永續經營」等標語，呼籲支持簽署行政契約。

雷倩會前偕同婦聯會常委陳秦舜英共同面對媒體訪問；雷倩表示，今天是婦聯會關鍵的選擇，究竟要拒絕行政和解、面對公權力，或者決定簽署，積極轉型為公益組織，由會員自主決定。

聯合報報導，反對簽行政契約的一方今天將提出臨時提案，要求全面改組常委會，重新推舉主委，拔除雷倩主委職務。

雷倩說，如果今天行政契約無法通過，「恐怕不需要他們提案」，常委會可能都被撤，還有誰能代表婦聯會提法律訴訟？如果要做這些事，可能要先知道內政部曾告訴婦聯會的後果，就是撤常委會，直接派人接管。

談到前主委辜嚴倬雲反對簽行政契約，雷倩說，今天會中將發送過去辜嚴倬雲簽名發給內政部同意協商行政和解的公文，以及紅十字會等其他組織利用法律程序爭取正義的結果，由大家共同決定要簽或不簽。

面對婦聯會內部兩派意見不同，陳秦舜英說，「你心寒不心寒，若你是我，你是什麼感覺」，從來沒有看過這種情形。

婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、黨產會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。

三方協商行政契約文本大致底定，婦聯會今天將召開臨時會員代表大會，討論是否簽署。依規定，婦聯會臨時會員代表大會中，只要超過1/3票數不同意，行政契約就簽不成。（編輯：林興盟）1070131