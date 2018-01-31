全球癌症存活率升 台灣這些癌死亡率較高

根據今天公布的一項重大評論，世界各地癌症存活率逐步上升，但各國之間存在相當大的差距。與其他地區相比，台灣黑色素瘤、淋巴惡性腫瘤和骨髓惡性腫瘤的患者存活率較低。

法新社報導，根據發表於醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的CONCORD-3研究，兒童癌症存活率的上升幅度及各國差距特別大。這項研究涵蓋71個國家及18種癌症相關數據。

舉例來說，罹患腦瘤的兒童5年存活率，已從2000年至2004年期間的54%，全面提高到2010年至2014年的超過60%。

美國、丹麥、瑞典和斯洛伐克共和國癌症存活率則成長到80%，甚至更高。不過在墨西哥和巴西，2010年至2014年期間，罹患腦瘤的兒童存活率不到40%。

此外，在台灣，肝癌5年存活率僅27.9%；與其他地區相比，東亞黑色素瘤、淋巴惡性腫瘤和骨髓惡性腫瘤5年存活率普遍較低，台灣上述腫瘤的5年存活率分別為52.1%、50.5%及33.4%。

研究執筆人在聲明中說：「這可能反映出，診斷和治療服務的普遍性及品質。」

研究顯示，世界各地乳癌患者的存活率也全面提高。美國和澳洲2010年至2014年期間，女性乳癌患者的5年存活率為90%，有16個西歐國家則提高到85%，東歐國家則維持在71%。印度乳癌存活率在同一時期則上升到66%。