年後轉職看這裡 雲朗觀光招募20位儲備幹部

雲品國際（2748）本月初公布2017年12月營收達新台幣1.71億元，年增22%，創單月新高，並帶動第4季營收4.63億元，年增23%，創單季新高；去年營收15.28億元，年增率15%，一舉創下3項歷史新高紀錄，因應來客量及服務品質的升級，將與集團聯合擴大服務陣容，於今年第一季招募20名「基層儲備幹部」，持續深耕複製五星級服務，在雲品國際與雲朗觀光集團雙雙獲得「國家人才發展獎」殊榮後，集團將培育餐旅人才做長遠佈局。而全球知名旅遊網站TripAdvisor在本月23日甫公布了最新的旅行者之選飯店，雲朗觀光集團共獲選13項大獎，其中更有4間飯店在台灣前25大熱門飯店中上榜，居台灣飯店集團之首，雲朗觀光期許為員工打造一個具榮譽感的職場環境，提升員工自我認同。人力銀行日前更調查指出，今年已有8成5上班族展開年後轉職規劃，集團本次的招募便是瞄準想要轉換領域的上班族或是願意跨館別輪調的雲朗觀光集團基層員工，無論是外部人才或內部員工將透過2年的培訓計畫，將孕育出更多優秀的餐旅菁英。

雲品國際與雲朗觀光集團近年來著重於員工的培養與職涯發展，將「人才」視為公司最重要的珍貴資產，以「員工發展需要」為出發點，提昇工作專業技能及發揮創造力，內部員工培育制度一路從基層儲備幹部、中高階儲備幹部到儲備總經理，已培育出近百位優秀的飯店業人才， 2016、2017年連續兩年相繼獲得「國家人才發展獎」殊榮後，在飯店表現上，更於1月23日由全球知名旅遊網站TripAdvisor公布的2018年旅行者之選飯店，獲選了13項大獎，從熱門飯店、豪華飯店、家庭飯店與最佳性價比飯店都雀屏中選，其中更有4間飯店在台灣前25大熱門飯店中上榜，當中更有翰品酒店新莊以飯店軟硬體最受旅行者青睞，獲得台灣熱門飯店第一名與最佳性價比飯店第一名，雲朗打造榮耀職場環境，期許能夠提升員工的自我認同與榮譽感。雲品國際董事長盛治仁表示，面對觀光產業大環境的不確定性，台灣飯店業在人力資源上應逐漸轉向「精」而不在於「量」，因此2018年初將透過對外招募網羅對飯店業有熱忱的「菁英人才」，將雲朗及雲品的五星級服務DNA深耕複製，逐漸提升台灣飯店業的服務品質與餐旅人才養成。

本次雲朗觀光集團的「基層儲備幹部」計畫是重要培養人才管道之一，以日月潭雲品溫泉酒店為招募標的，將透過24個月的培訓及考核，利用雲朗觀光集團資源，讓儲備幹部多方面學習餐飲服務、飯店管理甚至商務型飯店及休閒度假飯店的不同經營管理模式，從部門內的水平輪調到跨部門的部門輪調皆可累積許多實務經驗，更結合管理課程的教授，讓實務與理論相輔相成。通過培訓後，可依照職工的意願分發館別，相當於2年期滿就有機會可以獲得晉升至主任階級的初階幹部，並能夠依照員工自主的興趣與意願，在工作上適性發展。

雲朗觀光集團2018年關鍵人才招募活動自1月底起，於各大人力銀行受理履歷投遞，共計將招募20位基層儲備幹部，為期2年的受訓計畫將有機會取得主任級職銜與待遇，詳情請上各大人力資源招募網站查詢職缺。