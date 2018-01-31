Google打擊不當程式 去年下架70萬個

（中央社記者吳家豪台北31日電）Google今天公布2017年打擊不當應用程式和惡意開發者的成果，去年下架了70萬個違反Google Play應用程式商店政策的應用程式，比2016年所下架的數量多了70%。

Google在官方部落格發文表示，Google Play不只下架了更多惡意的應用程式，還能早一步偵測出惡意應用程式並採取應對措施。在這些違規的惡意應用程式中，有99%內含不當內容的應用程式在使用者安裝前就已經下架。

透過新的機器學習模型和技術，Google可以明顯改善不當應用程式的偵測能力，如仿冒、含不當內容或惡意軟體應用程式。

Google還開發了新的偵測模型和技術，可以大規模辨別屢犯者和不肖開發者的網路。新的模型和技術已經成功在2017年將10萬名不肖開發者停權，並且讓不肖人士想透過建立新帳戶或企圖發布其他惡意應用程式變得更加困難。

在2017年，超過25萬個企圖假冒知名應用程式來欺騙使用者的山寨應用程式遭到Google Play下架。去年Google也使用更精確的偵測方法，辨識出數萬個含有色情、極度暴力、仇恨和違法行為等不當內容的應用程式並予以下架。

此外，潛在惡意應用程式是一種可能對使用者或其裝置造成傷害的惡意軟體，例如是木馬程式、會發送詐騙簡訊，或會騙取使用者資料等。Google在2017年推出Google Play安全防護後，成功降低潛在惡意應用程式的安裝率，比2016年整整少了10倍。

然而，Google也表示，儘管採用了全新升級的偵測功能，成功將更多的惡意應用程式下架，並將更多惡意開發者停權，仍有一些人會設法欺騙或躲過Google的防禦機制；Google非常認真且嚴肅地看待這些惡意行為，並且會持續不斷地創新，讓Google能更完善地偵測並防止不當應用程式和惡意開發者。（編輯：黃國倫）1070131