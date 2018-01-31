誤發飛彈警報 夏威夷局長下台天兵職員被炒

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）官員今天說，夏威夷州緊急事故管理局局長辭職，一名有「表現不良」紀錄的職員誤發彈道飛彈飛向夏威夷的警訊，引發群眾恐慌，日前已遭開除。

北韓構成的飛彈威脅已令夏威夷繃緊神經，13日發出的烏龍警訊把民眾給嚇壞了。這通警報是透過手機傳到居民與旅客手中，經過近40分鐘才澄清是虛驚一場。

法新社報導，夏威夷州民兵指揮官羅根（Joe Logan）少將告訴記者，夏威夷州緊急事故管理局還有一名負責向民眾通報安全威脅的職員遭停職。

羅根說，夏威夷州緊急事故管理局局長宮城（Vern Miyagi）今天辭職，為13日烏龍警報事件負責，發送彈道飛彈攻擊逼近警訊的緊急警報人員26日已遭開除。

州調查報告說，遭開除的職員「表現不佳」，10年來一直受到「關切」。報告說：「他無法理解手邊狀況，至少分別在兩次事件中，將真實事件與演習搞混。」

美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）在另一份報告中說，這名職員聲稱他以為這個威脅是真的，沒有聽到這是演習的說法。

同時，報告說，在促使這名職員發出警報的錄製訊息中，也提到「這不是演習」這句話。

夏威夷各地手機是在13日早上8時7分左右收到緊急警報，這項警訊也在各大電視台與廣播電台發送。

美國聯邦傳播委員會主席裴伊（Ajit Pai）隨著報告發出聲明說：「警報發出後幾分鐘，驚慌失措的民眾打電話向家人說出遺言，有些人甚至跳進下水道出入孔急尋掩護。」

北韓前陣子試射威力足以打到美國的飛彈，不過不清楚這些飛彈是否能搭載核彈頭，導致美國與北韓緊張情勢升溫。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070131