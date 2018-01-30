中華電信公布2018年合併財務預測

中華電信公司（2412）今日（1/30）公布2018年全年四季簡式合併財務預測。全年合併營業收入預測將界於2,314.7~2,329.7億元，營業成本及費用合計界於1,820.7~1,842.4億元，稅前淨利為481.1~518.9億元，歸屬於母公司業主之淨利為372.5~403.1億元，每股盈餘4.80~5.20元。

董事長鄭優表示:「2017年，中華電信營運成績與財務績效穩健，全年營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利與EBIDTA皆超越財測。展望2018年，雖然市場競爭激烈，我們仍有信心可維持成長動能。在行動及寬頻業務方面，我們將持續提高行動用戶中高資費用戶佔比，並持續以寬頻升速策略，提升整體營收；MOD方面，我們將持續推升客戶數並優化數位內容，帶動營收成長；善用既有網路建設，輔以IDC及CDN優勢和物聯網平台建置，我們將持續開創資通訊業務商機。即便面臨高度競爭，我們樂觀看待2018年，將掌握產業趨勢及法規鬆綁之良機，並運用競爭優勢，持續為股東、客戶與員工創造價值」

2018年度合併營業收入預測數2,314.7~2,329.7億元，較2017年度自結數增加39.2~54.2億元，約1.7%~2.4%，主要係資通訊專案營收、行動銷貨收入、行動加值收入，及MOD營收增加，抵銷語音業務收入減少之影響。

2018年度合併營業成本及費用預測數1,820.7~1,842.4億元，較2017年度自結數增加13.4~35.1億元，約0.7%~1.9%，主要係預估資通訊專案、行動銷貨、行動加值及MOD業務成長，以及4G特許權攤銷及員工調薪等將使相關成本費用增加。

營業淨利預測數較2017年度自結數增加4.4~41.1億元，約0.9%~8.8%。稅前淨利預測數481.1~518.9億元、歸屬於母公司業主之淨利為372.5~403.1億元、每股盈餘預測為4.80~5.20元，較2017年度自結數分別增加0.8~38.6億元、減少16.1億元~增加14.5億元及減少0.21元~增加0.19元。