年終理財善用權證 參與金狗年的萬點行情

2017年台股重回久違的萬點大關，同時創下台股站上萬點的史上最長紀錄，權證市場也同樣熱絡，參與權證的投資人數，由2016年的全年累計15萬人左右成長至近20萬人。隨著農曆春節即將到來，上班族準備領取年終獎金，面對年終獎金這筆額外的財富，無論是多是少，妥善利用並以小資金掌握市場行情，會比花掉用掉來得有意義。富邦證券表示，權證剛好是一種屬於投入資金少、交易成本低且多空皆可操作的投資工具，非常適合小資上班族利用來配置年終獎金，參與年後台股行情。

富邦證券金融市場部資深副總經理吳仁傑建議，投資人若看好台股2018年行情，可善用權證商品掌握台股萬點行情。權證屬於一種具有高槓桿效果的小額投資工具，投資所需資金約為投資現貨的1至2成，無論盤是多空皆可操作，只要選對連結標的並看對方向，投資報酬率比現股來得誘人，相當適合上班族利用年終獎金來小額投資，為自己創造財富累積的機會。針對想要開始接觸權證的小資上班族，富邦證券則提供了挑選權證的三大心法，希望能幫助小資上班族在年終獎金的規劃上多一項好選擇。

心法一、選標的，看多看空不可少

權證主要是連結指數及個股等現貨的衍生性商品，並具有多空皆可操作的特性。因此，投資人在投資權證前務必先選擇所連結的現貨標的，並研判連結標的的多空走勢，決定要投資認購或認售權證。至於標的選擇，建議投資人可以選擇自己較熟悉的個股或指數，看多的投資人建議選擇認購權證，看空的投資人則建議選擇認售權證。

心法二、挑權證，三大要素缺一不可

確定了投資標的及多空走勢後，投資人該如何挑選『好』權證呢？建議投資人可考慮三大權證矩陣因子篩選適合自己的權證：

1.價內外程度：因為價內、外程度決定槓桿大小，建議可挑選價內外10%以內的權證，這類型權證除了具有槓桿效果外，也有利於投資風險控管。

2.剩餘天數：由於權證具有時間價值遞減特性，距離到期日愈近或股價離履約價不遠的權證，對價格的反應非常敏感，建議投資人以距離到期日至少1個月以上的權證為優先選擇。

3.波動率：尋找合理穩定的波動率，藉此挑出質好的權證。

心法三、優良造市商，留意券商造市穩定度

權證的賣家就是券商，投資人須注重發行券商造市穩定度，買賣價差要小，委買委賣鋪單量要充足，投資比較有保障。

吳仁傑資深副總特別提醒，由於權證屬於具有「存續期間」的商品，因此一旦投資人看錯權證連結標的走勢時，一定要即時執行停損，不適合長期持有且攤平成本，在投資權證之前，清楚了解權證商品特性及風險所在，才能有效利用權證配置年終獎金，參與年後金狗年行情。

更多權證資訊可至富邦證券官網http://www.fubon.com/securities或富邦權證財神網http://warrants.fbs.com.tw/ 查詢。