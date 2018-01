2018迪士尼將躍上大銀幕電影總整理

(台灣英文新聞/黃慧瑜 綜合外電報導)去年上映的《美女與野獸》(Beauty and the Beast)成為賣座電影,以及《可可頁總會》的持續熱映,迪士尼今年也將再接再厲,滿足大朋友小朋友的奇幻世界!根據PureWow報導,今年將有11部迪士尼電影將躍上大銀幕,喜歡迪士尼電影的大朋友小朋友們絕對不能錯過!

1. 黑豹Black Panther

《黑豹》劇情改編自漫威漫畫旗下同名漫畫人物故事,為漫威電影宇宙系列的第十八部電影。瑞恩·庫格勒執導,同時也與喬·勞勃·科爾共同編劇。

2. 時間的皺摺 A Wrinkle in Time《時間的皺摺》是一部美國奇幻冒險片,由阿娃·杜威內執導,珍妮佛·李撰寫劇本。其劇情改編自麥德琳·蘭歌著作的1962年同名小說,該小說也曾改編成電視電影《奇幻時空歷險》。

3. 《復仇者聯盟3:無限之戰》Avengers: Infinity War

《復仇者聯盟3:無限之戰》改編自漫威漫畫旗下的超級英雄團隊復仇者聯盟,由漫威影業製作及華特迪士尼工作室電影發行,為《復仇者聯盟》和《復仇者聯盟2:奧創紀元》的續集,同時也是漫威電影宇宙的第十九部電影作品。

4. 星際大戰外傳:韓索羅 Solo: A Star Wars Store

《星際大戰外傳:韓索羅》(英語:Solo: A Star Wars Story,或簡稱Solo)是2018年上映的一部美國史詩太空歌劇電影,由朗·霍華執導,勞倫斯·卡斯丹和強·卡斯丹擔任編劇,由盧卡斯影業及華特迪士尼工作室電影發行。它是《星際大戰》系列的第十部電影,也是外傳系列中的第二部電影。故事改編自《星際大戰》角色韓·索羅。

5. 蟻人2 Ant-Man and the Wasp

《蟻人與黃蜂女》改編自漫威漫畫角色蟻人和黃蜂女。由漫威工作室製作,華特迪士尼影業發行。本片為2015年電影《蟻人》的續集和漫威電影宇宙系列的第二十部電影,由派頓·瑞德執導。

6. 超人特攻隊2 The Incredibles 2

《超人特攻隊2》為2004年電影《超人特攻隊》的續集。該片由皮克斯動畫工作室製作,並將由華特迪士尼工作室電影發行。該片由布萊德·博德回歸編劇及執導。 該片計劃於2018年6月15日以IMAX格式在美國上映。

7. 克里斯多福羅賓 Christopher Robin

《克里斯多福羅賓》由馬克·福斯特執導,湯瑪士·麥卡錫、亞歷克斯·羅斯·佩里和艾莉森·施羅德編劇,電影改編自艾倫·亞歷山大·米恩的兒童小說《小熊維尼》和迪士尼同名系列動畫。由伊旺·麥奎格和海莉·艾特沃主演。

8. 花木蘭 Mulan

1998年由迪士尼出品的動畫片《花木蘭》真人版即將於動畫版問世20周年時於北美上映,屆時,也將以3D版登上銀幕。片方還打破之前盛傳「大表姐」詹妮弗•勞倫斯出演主角花木蘭的傳聞,宣布確定將採用華裔女演員。

9. 胡桃鉗與奇幻四國 The Nutracker and the Four Realms

《胡桃鉗與奇幻四國》由萊塞·霍爾斯道姆執導。電影改編自E·T·A·霍夫曼的著作《胡桃鉗與老鼠王》。

10. 無敵破壞王2 Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2

《無敵破壞王2》是迪士尼經典動畫長片系列第57部作品,同時為迪士尼動畫第二部進入經典動畫長片的續集電影,亦是2012年上映的動畫片《無敵破壞王》的續集。

11. 《歡樂滿人間2》Mary Poppins Returns

《歡樂滿人間2》由勞勃·馬歇爾執導,為1964年電影《歡樂滿人間》的續集。