臺灣期貨市場106年在新商品及夜盤交易注入新動能

此一優異表現，於去年12月榮獲FOW 2017年「全球年度交易所」國際首獎的肯定，成為第一個獲此國際首獎的區域型交易所。FOW於近期出版得獎特別報導以「贏者全拿」(The Winner Takes it All)肯定期交所過去一年在商品創新、資訊科技、夜盤交易及國際合作等各方面表現亮眼的努力成果。

在商品創新方面，期交所於105年6月推出人民幣選擇權，為全球首檔以人民幣計價之離岸人民幣匯率選擇權商品。為發揮匯率類商品群聚效應，同年11月再推出歐元兌美元及美元兌日圓匯率期貨，並於今年1月22日再推出英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率期貨。大幅拓展並完整了匯率類商品之商品線，滿足交易人匯率方面之避險交易需求，以達服務實質經濟之目的。

在資訊科技方面，期交所自行開發之第5代交易系統於105年底上線後，尖峰處理容量大幅提升至兩倍，每秒撮合筆數升速至48,000筆，並縮短延遲時間至原來的四分之一。106年更進一步與德國交易所集團(Deutsche Börse Group)合作銷售行情資訊，將我國期貨市場行情資訊行銷海外，海外公司簽約使用交易資訊之家數已由105年8家成長至30家，進一步吸引國外法人參與我國市場，提昇臺灣市場之國際曝光度及知名度。