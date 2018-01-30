中華電信震撼業界推出中國、歐洲輕量型漫遊上網方案

中華電信漫遊最大網，涵蓋無遠弗屆，全球五大洲及船舶、航空漫遊全都通！中華電信宣布將推出全新中國及歐洲輕量型漫遊上網方案，超低漫遊上網價格震撼電信業界，另也同步推出國外進線客服免費服務。自107年2月1日起至107年6月30日止，申辦中國1GB輕量型漫遊上網方案，7天只要268元，平均一天不到40元；歐洲1GB輕量漫遊上網方案，降價幅度高達43%，創下業界最低價，7天只要968元，適用國家高達37國，可跨國合併計算，漫遊歐洲省錢又省事！最優質的國際漫遊方案，通通都在中華電信！

中國為大家熱門出國目的地之一，適逢寒假及農曆新年出國旺季，中華電信傾聽客戶的需求，除了原有的日租298方案吃到飽、中港澳5GB定量型方案以外，更加碼推出中國輕量型1GB及2GB漫遊方案，7天1GB只要268元，平均一天不到40元；2GB也只要368元，平均一天不到55元。無論是前往上海迪士尼、北京紫禁城，或要征服絲路、青藏高原，通通都能隨時上網跟親友分享！

若想利用寒假享受浪漫歐洲風情，也可選擇申辦「歐洲1GB輕量型漫遊方案」，中華電信首創業界最低價，即日起自1,688元降價至968元，降幅高達43%！1GB相當於在臉書打卡上傳照片500次，或傳LINE照片1.3萬張以上，自助旅行最需要的Google Map也可以導航100小時以上，適用國家高達37國，盡情漫遊歐洲就趁現在！此外，不論是中國或是歐洲輕量型漫遊方案，都是有使用才開始計費，用量達70%後，系統會主動發送簡訊提醒客戶是否加購，全方位保障您的權益！

中華電信貼近客戶的心聲，不僅推出多元漫遊方案供客戶選擇，107年2月1日起只要使用中華電信門號出國漫遊，若遇到任何使用問題，一通電話撥回中華電信客服中心，通通免費，讓你出國盡情使用國際漫遊無煩惱！不僅如此，中華電信漫遊上網方案免換卡、免換機，原機原號直接上網最便利；若在國外臨時有需求也可免費撥打「*135#」，即時申請、即時生效！最貼心、最便利、最划算，國際漫遊首選，就是中華電信！