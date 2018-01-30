蘭陽平原的美麗視界 《詩意的凝視─宜蘭美術館典藏特展》

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北綜合報導）​宜蘭文化中心自1984年成立後，以「宜蘭美術」為主軸，開始有計畫、系統性地典藏藝術作品，近日更於宜蘭美術館舉辦《詩意的凝視─宜蘭美術館典藏特展》，將典藏資源活化運用，拓展公眾參與層面，讓原先珍藏在庫房中的作品，經由主題策劃與世人見面，注入不同的能量和創意，賦予藏品新的生命和觀點。

宜蘭美術館2015年開館營運，以美術館形式進行典藏工作，除了繼續入藏資深和當代藝術家的作品外，也開始透過購藏藝術品，培植有潛力、具發展性的青年世代藝術家。

展覽分為：望鄉、愛戀目光、日常靜觀、形色視域、奇觀藝想等五個展區，包括油畫、水彩、素描、版畫、雕塑等類型，總計44位藝術家，橫跨各個世代，具體顯現了宜蘭的文化厚度與寬度。內容呈現宜蘭美術的地域特色外，也聚焦於藝術家個人美學思維的創作表現。引領民眾從藝術家繽紛璀璨的視角，觀看在多元文化的激盪與融合中，演化出的宜蘭美術樣貌。

宜蘭國寶級藝術家王攀元老師於去年年底以高齡辭世，藝文界深感哀悼，宜蘭美術館為緬懷、追思這位藝術界的大師，在本次展覽期間設立「向大師致敬－王攀元」專區，並播放相關紀錄影片，展示王老師生平大事年表和放置其出版著作，讓民眾了解王攀元老師不凡的藝術人生。

展期自即日起至107年3月18日（日）止在宜蘭美術館101、201、202展覽室，開放時間：週二至週日9:00~17:00，週一休館，洽詢電話：03-9369116。相關訊息詳見宜蘭美術館官網或宜蘭美術館臉書粉絲頁。