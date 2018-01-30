統一超開首間無人門市 X-STORE昨登場

(台灣英文新聞/ 綜合報導)臺灣首家無人小七正式登場！

《工商時報》報導，統一集團董事長羅智先，在去年就表示過對無人商店的興趣。而在昨（29）日，無人商店正式在統一超商總部一樓亮相，稱爲「X-STORE」。第一家「X-STORE」的主要目的是進行内部測試，因此外人暫時還無法進入消費。

報導説明，消費者必須先在入口進行人臉辨識後，才可進入。門市内有許多嶄新科技，例如會自動開門的冰箱。

在購物方面，店内攝影機配備人工智慧，能夠判斷消費者拿了哪些商品。而根據《蘋果日報》，在結帳時，消費者須將商品置於辨識區上，接著螢幕就會出現購買清單，確認完畢後，就可進行付款，且手機APP上也會顯示清單，以保障消費者權益。而結帳後的微波或是咖啡，都需要消費者自己動手來。

無人超市早在2016年的美國就已開始試行，當時僅限Amazon員工能進入，直至本月中Amazon才對外開放這家不需要收銀檯的超市----Amazon GO，料將大大地改變我們購買日常生活用品的方式。報導説明，Amazon在商店的天花板設置錄影機，來辨認消費者，並追蹤他們買了哪些商品。如此一來，就可以省掉結帳的程序了。