表揚Lamigo　蔡英文：桃園不僅有胖周瑜，還有諸葛紅中

（台灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）總統蔡英文今（30）下午接見2017年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊，除了表示每年都要邀請職棒冠軍隊伍至總統府接受表揚，以示政府對職業棒球運動的高度重視外，也希望職棒能盡快催生出第五、第六隊。

蔡總統致詞時依序點名了中華職棒聯盟會長以及帶領Lamigo桃猿隊的主要人物，其中，提到總教練洪一中時，蔡總統指出，洪總過去有個外號叫作紅中，不過聽說因為他的神機妙算，現在他的外號變成諸葛紅中，「這個桃園跟三國志還真有關係，桃園不只有胖周瑜（桃園市長鄭文燦），現在還有諸葛紅中。」

蔡總統指出，Lamigo球團強調創新及活力。現在去桃園球場看球，不僅是全新的感受，甚至可以說看Lamigo比賽，是一種時尚、是一種朝聖，Lamigo球隊「正在改變台灣的職業棒球。」

蔡總統最後表示，現在各隊陸續開始春訓，預備新的一年的球季，希望中華職棒四隊持續加油，才能帶給球迷最精彩、最刺激的比賽。

Lamigo桃猿隊董事長劉保佑表示，Lamigo球隊一路走來非常艱辛，「但這十年來披荊斬棘總算有些成果，尤其是我們在三個大公司的環視之下，不敢懈怠，過去六年下來拿到了四次總冠軍。」

劉保佑表示，「謝謝總統的邀請，希望我們每年都能來。」

洪一中則表示，Lamigo球隊近幾年表現很不錯，不過他每天還是過得戰戰兢兢，要求球隊勤練球，「我不敢說我的球隊最強，但我一定敢說我的球隊是最努力的。」