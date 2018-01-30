李明哲移監湖南赤山監獄　妻子李凈瑜欲探視遭拒

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜，昨(29)日接獲中國探視告知書後，今(30)日上午前往桃園機場，欲搭機前往中國探視李明哲，不過遭到廈門航空公司，以未持有效台胞證為由拒絕。



李明哲遭中國指控「顛覆國家政權罪」，2017年11月28日一審宣判，被判5年有期徒刑、「剝奪政治權利」2年，他當庭表示不上訴。日前他被移監到湖南赤山監獄。



中央社報導，李凈瑜昨收到赤山監獄通知書後，今上午前往桃園國際機場，計劃搭乘上午11時55分的廈門航空班機，前往湖南省赤山監獄行使家屬探視權利。

廈門航空機務人員在接獲她的資料後表示，依據航空公司規定，未持有效證件就無法登機。

機務人員向湖南長沙機場查證後確認，李凈瑜今天無法前往中國及申請落地簽證，希望她可以走正常程序先申請台胞證，或請中國湖南省政府提供正式公文。



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機務人員表示，其實在李凈瑜抵達桃園機場前，航空公司已經知道她要前往中國，也明確被告知李凈瑜不能搭機前往長沙。

雖然李凈瑜出示湖南省赤山監獄告知書，但湖南長沙機場公務部門，並未接獲省政府的正式文件，因此無法放行。



對此，李凈瑜表示，自古以來，囚犯與家屬之間，探監是最古老的權利，也是一個文明國家最基礎的表徵，今天雖然遭到拒絕入境，但只要李明哲還在中國的一天，她就會繼續嘗試入境探視。



中央社引述李凈瑜說，昨傍晚與湖南相關單位聯繫上後，對方告知，只要她能入境中國，獄方就會讓她探視李明哲。因此她在昨晚訂到機票後就決定，不論是否會被同意進入中國，今天都要到桃園機場試試看。



李凈瑜指出，她相信台灣相關單位已經盡了最大努力，她是以家屬的身分在面對中國如此做法時，展現出屬於政治犯家屬的態度。

根據湖南赤山監獄告知書，李明哲於去年12月28日被分配到赤山監獄七監區「服刑改造」。親屬可每月會見一次，會見日必須是週二；每次會見不得超過30分鐘。該監獄位於洞庭湖腹地的赤山島，是一所高度戒備的中型監獄。

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