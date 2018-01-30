(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)北韓透過平昌冬奧「體育外交」，對南韓伸出橄欖枝，但金正恩仍絲毫未放棄武力侵襲的選項。儘管冬奧即將登場，但韓媒報導，北韓似乎堅持要進行軍事遊行，以慶祝北韓人民軍建軍70周年。

南韓《東亞日報》報導，平壤金日成廣場和平壤的「美林飛行場」（미림비행장），近日出現了大批準備軍事遊行人員、車輛、以及機械設備。

《東亞日報》分析，北韓今年將軍人節從4月25日，更改成「國父」金日成成立遊擊隊的2月8日，以對内外宣告金正恩時代的到來，因此料規模將超越過去記錄。另外，報導指出，由於金正恩在去（2017）年，才剛宣佈北韓獲得核武力，因此這次遊行可能會有許多核武器亮相。

不過對於北韓的挑釁行爲，南韓統一部卻閃爍其辭，不願正面表達看法。

南韓《朝鮮日報》回顧，統一部部長趙明均（조명균）雖然在本（1）月26日指出，北韓可能在軍事遊行中，展現他們擁有的所有武器，來展示國威，但卻強調遊行的目的僅僅是「國家中心的」（국가중심의）活動，認爲只是内部事務。

另外，統一部發言人白泰玄（백태현），面對記者詢問對北韓軍事遊行的意見時，表示雖然南韓政府有進行一定程度的判斷，但難以說出具體的内容，不願做正面回答。

因此，《朝鮮日報》批評，南韓政府不僅沒有要求北韓克制挑釁行爲，甚至連意見也不敢表述。

北韓二月將軍事遊行 南韓閃爍其詞不願表態

​相關新聞：

北韓駭客「練功」盯上以色列 準備攻擊美日基礎設施

​北韓網軍比飛彈可怕 美國指控北韓發動駭客攻擊