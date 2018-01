吃香蕉不吐香蕉皮 日本推出可連皮吃香蕉

(台灣英文新聞/黃慧瑜 綜合外電報導)全球香蕉產區皆位於熱帶,平均溫度大約為攝氏27°C,但日本岡山縣一家D&T農場(D&T Farm)近期培育出一種可以連皮吃的「驚人香蕉 (Mongee Banana)」(Mongee在岡山的俚語中有驚人之意)。

日本的緯度較高,不適合種植香蕉這種熱帶水果,故該國有99%的香蕉從國外進口,本土生產的只有1%,D&T農場將香蕉樹種植於近-60°C的環境中,接著再將這些香蕉樹轉植於一般環境,兩個極端的溫差使該新品種香蕉的香蕉皮不致於發展成熟,反而較一般香蕉更薄、更軟也更甜,還能直接食用。

HI Kyosyke ! Have you tasted it? Mongee Banana, the most interresting thing about this banana is that you can eat the skin! I'ts only grown in OKAYAMA Perfecture, and they only sell 10 bananas per week. D&T Farm in Okayama.@ffffujiwara pic.twitter.com/jLKj1FCnSx