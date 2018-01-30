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吃香蕉不吐香蕉皮 日本推出可連皮吃香蕉

日本的緯度較高，不太適合種植香蕉這種熱帶水果，所以該國有99%的香蕉從國外進口，本土生產的只有1%

By 黃慧瑜／綜合報導,台灣英文新聞－編輯
2018/01/30 15:15

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）全球香蕉產區皆位於熱帶，平均溫度大約為攝氏27°C，但日本岡山縣一家D&T農場（D&T Farm）近期培育出一種可以連皮吃的「驚人香蕉 (Mongee Banana)」（Mongee在岡山的俚語中有驚人之意）。

日本的緯度較高，不適合種植香蕉這種熱帶水果，故該國有99%的香蕉從國外進口，本土生產的只有1%，D&T農場將香蕉樹種植於近-60°C的環境中，接著再將這些香蕉樹轉植於一般環境，兩個極端的溫差使該新品種香蕉的香蕉皮不致於發展成熟，反而較一般香蕉更薄、更軟也更甜，還能直接食用。

 


這種罕見的香蕉價格不菲，只在岡山縣生長，而且價格不便宜， D&T農場目前每個星期只提供10根給一家水果行銷售，其每根售價高達648日圓（約170元臺幣）。

D&T農場在其官方網站指出，其研發的「驚人香蕉」於栽種過程皆未使用農藥，

且可食用香蕉皮比一般香蕉擁有更多的營養成分，包括色氨酸、維生素B6、鎂、鋅、醣等等。

日本媒體報導，「驚人香蕉」含有24.8克的糖份，比一般香蕉的18克還高出許多，據品嘗過的人表示，該果肉有一股熱帶風味，吃起來幾乎像鳳梨，而它的果皮與一般香蕉相較之下比較沒有味道，也沒有特殊的質感。
香蕉