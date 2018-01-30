桃園市民注意！悠遊卡即日起 變身手機行動支付

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）因應行動時代來臨，桃園市市民卡也升級為行動市民卡，桃園市民可以將電信悠遊卡透過悠遊卡的Easy Wallet APP進行線上轉換，讓手機變身桃園市市民卡，用手機就可以享受桃園市政府提供的各種交通工具優惠及積點、圖書館借書，以及進行各種小額消費，同時享受桃園市民優惠及便利的消費。

為提升市民生活的便利性，桃園市政府積極推動「多卡合一、一卡多用」的市民卡，目前桃園市市民卡發行已逾98萬張。為了滿足市民對於行動支付的多元需求，即日起，只要設籍於桃園市的市民，並持有NFC功能的android手機可於四大電信申辦具悠遊卡功能的NFC SIM卡，記名開通後，即可使用悠遊卡公司Easy Wallet APP升級為桃園行動市民卡，體驗行動支付的便利，同時可以享受桃園市政府提供的市民優惠，桃園市民如為台哥大用戶，也可使用Wali Wallet APP進行升級。

桃園市民專屬的市民卡，整合桃園市公部門與私部門等服務，並彙集多項市民日常生活應用，電信悠遊卡升級為行動市民卡，其優惠及功能等同實體卡，市民可持含行動市民卡的手機，搭乘公車、捷運、參與市府活動獎勵積點、市立圖書館借閱覽使用、特約商店憑卡消費享優惠、公有場館使用優惠等等，即日起開放市民可選擇由悠遊卡提供服務的行動市民卡後，可進一步結合悠遊卡在全國各地廣大通路優勢，在桃園當地享有桃園市政府提供專屬市民的服務與優惠，行走台灣各地也能在各種類型的店家進行小額消費，使用範圍更寬廣。